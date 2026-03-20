Mercato - PSG : L'entourage d'un joueur dément une information !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, ce pensionnaire du PSG négocie une prolongation avec sa direction depuis plusieurs semaines. Toutefois, les deux camps peinent à trouver un accord sur le plan financier. Alors que le joueur de Luis Enrique (55 ans) aurait des demandes XXL, son entourage a tenu à démentir cette information.

Formé au PSG, Senny Mayulu pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2027, le joueur polyvalent de 19 ans pourrait être vendu lors du prochain mercato estival s'il ne rempile pas. De cette manière, le PSG éviterait un départ libre et gratuit, à l'instar de Kylian Mbappé (27 ans). Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France a été transféré pour 0€ au Real Madrid il y a près d'un an et demi, alors que son bail avec le PSG a pris fin le 30 juin 2024.

PSG : La décision de Didier Deschamps est validée, «je ferais la même chose» https://t.co/HEgo3Syf9m — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

PSG : Mayulu veut le même salaire que Zaïre-Emery ? Pour ne pas voir Senny Mayulu faire ses valises dans un avenir proche, les hautes sphères du PSG ont lancé les négociations pour le prolonger. En effet, les deux parties sont en pourparlers depuis plusieurs semaines. Toutefois, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Ainsi, Senny Mayulu se rapproche de plus en plus d'un départ cet été.