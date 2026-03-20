Mercato à 500M€ : L’échec «étonnant» qui pourrait profiter au PSG

Qualifié après avoir terrassé Chelsea lors des deux rencontres des 8èmes de finale (8-2), le PSG va désormais croiser la route de Liverpool pour les quarts de finale. Une équipe qui, malgré 500M€ investis l’été dernier sur le mercato, semble bien moins forte que la saison passée selon un certain observateur.
Après avoir totalement croqué son adversaire lors du match aller, le PSG n’a pas tremblé sur la pelouse de Chelsea mardi soir. Avec une nouvelle victoire convaincante (0-3), le club de la capitale s’est une fois de plus qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, Paris va retrouver Liverpool. Favoris de l’édition précédente, les « Reds » avaient chuté aux penaltys face aux Parisiens.
Liverpool a lâché 500M€ l’été dernier
L’été dernier, Liverpool a dynamité le mercato estival, dépensant 500M€ dans des nouveaux joueurs tels que Florian Wirtz, Alexander Isak, Milos Kerkez, ou encore Hugo Ekitike. Mais cela n’empêche pas l’ancien joueur du PSG et actuel consultant Canal + Christophe Jallet de tirer un constat plutôt décevant autour de l’équipe d’Arne Slot.
« C’est quand même étonnant quand on investit autant »
« Pour moi, oui, analyse Jallet dans les colonnes du Parisien sur le fait que Liverpool serait moins fort cette saison que la saison passée. Et c’est quand même étonnant quand on investit autant. L’équipe a été largement remaniée avec les transferts d’Isak, Ekitike ou Wirtz. Ce n’est pas dans les habitudes de Liverpool de faire autant de dépenses. Ils ont bien démarré avant de basculer par manque de confiance, de repères, à cause de blessures. Collectivement, l’équipe me paraît moins forte : Van Dijk prend de l’âge, Salah est loin de ses standards (il en est pourtant à 10 buts et 9 passes décisives). Dans l’ensemble, tout est un peu moins bien, mais ça reste un grand club, un adversaire redoutable capable de surgir à n’importe quel moment ».