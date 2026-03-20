Mercato à 500M€ : L’échec «étonnant» qui pourrait profiter au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié après avoir terrassé Chelsea lors des deux rencontres des 8èmes de finale (8-2), le PSG va désormais croiser la route de Liverpool pour les quarts de finale. Une équipe qui, malgré 500M€ investis l’été dernier sur le mercato, semble bien moins forte que la saison passée selon un certain observateur.

Après avoir totalement croqué son adversaire lors du match aller, le PSG n’a pas tremblé sur la pelouse de Chelsea mardi soir. Avec une nouvelle victoire convaincante (0-3), le club de la capitale s’est une fois de plus qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, Paris va retrouver Liverpool. Favoris de l’édition précédente, les « Reds » avaient chuté aux penaltys face aux Parisiens.

🔴 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗣𝗛𝗘 𝗝𝗔𝗟𝗟𝗘𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘̀𝗥𝗘 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗥𝗣𝗢𝗢𝗟 𝗠𝗢𝗜𝗡𝗦 𝗙𝗢𝗥𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗟'𝗔𝗡𝗡𝗘́𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘̀𝗥𝗘 😬



« 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗢𝗜, 𝗢𝗨𝗜. 𝗘𝗧 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗘́𝗧𝗢𝗡𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗 𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗧 𝗔𝗨𝗧𝗔𝗡𝗧. 😳



L’équipe… pic.twitter.com/mqoEL9BlfW — Vibes Foot (@VibesFoot) March 20, 2026

Liverpool a lâché 500M€ l’été dernier L’été dernier, Liverpool a dynamité le mercato estival, dépensant 500M€ dans des nouveaux joueurs tels que Florian Wirtz, Alexander Isak, Milos Kerkez, ou encore Hugo Ekitike. Mais cela n’empêche pas l’ancien joueur du PSG et actuel consultant Canal + Christophe Jallet de tirer un constat plutôt décevant autour de l’équipe d’Arne Slot.