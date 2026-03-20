«C’est au-dessus de mes forces» : Quand le boss de l’OM se faisait recaler par son entraîneur, «je suis parti»

Il y a parfois des propositions difficiles à accepter et c’est ce qu’a vécu un entraîneur passé par l’OM. Alors qu’il avait pris les rênes de l’équipe six mois auparavant, le principal intéressé avait perdu son poste et celui qui était alors président du club lui avait proposé de rester dans le staff, mais il ne pouvait pas accepter.
S’il est connu pour être celui qui a mené l’OM à son sacre en Ligue des champions en 1993, Raymond Goethals n’était pas l’entraîneur de l’équipe première au début de cette saison-là. L’année précédente, les Olympiens s’étaient inclinés aux tirs au but en finale face à l’Étoile Rouge de Belgrade et Bernard Tapie avait nommé Jean Fernandez, un de ses adjoints, à sa place.
« Bernard Tapie me dit: "Goethals, c’est fini, tu prends l’équipe" »
« 1992. Un matin, Bernard Tapie me dit: "Goethals, c’est fini, tu prends l’équipe". Bordeaux m’avait proposé un contrat de quatre ans. Battiston m’avait appelé, le président Afflelou me voulait. Ce métier on le fait pour ça. J’ai dit banco. Oui à... Tapie. Oui, mais j’ai demandé que Goethals reste dans le staff », expliquait Jean Fernandez dans un entretien accordé à Nice-Matin en 2023.
« J’ai entraîné l’équipe pendant six mois, je ne me vois pas redescendre numéro 2 »
Mais sa première expérience en tant qu’entraîneur principal de l’OM n’a pas duré très longtemps : « Après un Euro raté en Suède, je récupère les internationaux cramés. Physiquement et mentalement. Moi, j’ai 38 ans, mais Goethals en a 72. Il n’a jamais gagné la Ligue des champions. Bref, je n’étais pas en position de force malgré ma place de numéro 1. Et ils ont de nouveau interverti. En janvier, les résultats étaient décevants. Tapie m’appelle et me dit : "On te retire l’équipe. Mais je te donne un conseil. Un seul : tu encaisses, mais tu restes dans le groupe. Tu redeviens l’adjoint du Belge. Et tu vis le moment de l’intérieur. Avec nous". Tapie m’aimait bien. Je lui ai dit: "Président, c’est au-dessus de mes forces. J’ai entraîné l’équipe pendant six mois, je ne me vois pas redescendre numéro 2 derrière Goethals" Et je suis parti en Arabie Saoudite. »