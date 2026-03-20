«C’est au-dessus de mes forces» : Quand le boss de l’OM se faisait recaler par son entraîneur, «je suis parti»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a parfois des propositions difficiles à accepter et c’est ce qu’a vécu un entraîneur passé par l’OM. Alors qu’il avait pris les rênes de l’équipe six mois auparavant, le principal intéressé avait perdu son poste et celui qui était alors président du club lui avait proposé de rester dans le staff, mais il ne pouvait pas accepter.

S’il est connu pour être celui qui a mené l’OM à son sacre en Ligue des champions en 1993, Raymond Goethals n’était pas l’entraîneur de l’équipe première au début de cette saison-là. L’année précédente, les Olympiens s’étaient inclinés aux tirs au but en finale face à l’Étoile Rouge de Belgrade et Bernard Tapie avait nommé Jean Fernandez, un de ses adjoints, à sa place.

Mercato - OM : Les trois propositions pour le transfert de Greenwood qui font le buzz sur les réseaux https://t.co/jhNIPI3UiT — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Bernard Tapie me dit: "Goethals, c’est fini, tu prends l’équipe" » « 1992. Un matin, Bernard Tapie me dit: "Goethals, c’est fini, tu prends l’équipe". Bordeaux m’avait proposé un contrat de quatre ans. Battiston m’avait appelé, le président Afflelou me voulait. Ce métier on le fait pour ça. J’ai dit banco. Oui à... Tapie. Oui, mais j’ai demandé que Goethals reste dans le staff », expliquait Jean Fernandez dans un entretien accordé à Nice-Matin en 2023.