Mercato - PSG : Ce joueur transféré pour 18M€ balance, «il y avait beaucoup de doutes»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé une année avant Luis Enrique, ce joueur n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain, quittant définitivement la capitale l’été dernier. Dans un entretien accordé à la presse espagnole, il est revenu sur son transfert et ses difficultés d’adaptation au sein de l’équipe.

Malgré l’arrivée de Luis Enrique, qu’il avait pu côtoyer en sélection espagnole, Carlos Soler n’a pas réussi à trouver sa place au PSG. Après une saison en prêt du côté de West Ham, le milieu offensif a définitivement quitté la capitale lors du dernier mercato estival, rejoignant la Real Sociedad pour environ 8 millions d'euros, en plus de bonus et d’un pourcentage à la revente. Trois années auparavant, le PSG avait déboursé 22 millions d’euros pour s’attacher les services du capitaine du FC Valence. Dans un entretien accordé à AS, Carlos Soler est revenu sur cette expérience contrastée.

Mercato - PSG : Le coup de pression qui ne passe pas… https://t.co/zQtJe4WfAs — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Cet été-là, il y avait beaucoup de doutes » « Ce fut un grand changement, car à Valence, la situation n’était pas idéale. Cela faisait plusieurs années, depuis le départ de Marcelino, que nous n’avions plus participé aux compétitions européennes. (…) Cette opportunité est arrivée à un moment difficile. Alors que je quittais mon équipe à la fin du mercato. Cet été-là, il y avait beaucoup de doutes, ça ne s’est concrétisé qu’à la fin, et je suis arrivé alors que le PSG avait déjà disputé cinq matchs de championnat », a confié Soler.