Mercato - OM : Le dernier renfort est validé, «ça fait beaucoup de bien»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a connu un début d’année très mouvementé, marqué notamment par le départ de Roberto De Zerbi. Parti du Stade Rennais au même moment, Habib Beye a pris les rênes de l’équipe. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’un de ses protégés est revenu sur son arrivée.

La saison est encore loin d’être finie, mais les rebondissements ont été nombreux du côté de l’OM. Encore marqué par un début d’année catastrophique, le club phocéen a vu partir son entraîneur Roberto De Zerbi et son président Pablo Longoria, en attendant Medhi Benatia, qui a posé sa démission le mois dernier tout en acceptant de rester en poste jusqu'à la fin de saison, à la demande du propriétaire Frank McCourt. C’est dans ce contexte que Habib Beye, à peine parti de Rennes, a rejoint l’OM.

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« Tu sens que ça fait beaucoup de bien au vestiaire » Un changement d’entraîneur visiblement apprécié par le vestiaire à en croire la sortie de Pierre-Emile Hojbjerg ce vendredi, en conférence de presse. « Le coach a une bonne mentalité, une bonne personnalité. Il est très ouvert et très concerné avec ses joueurs. Tu sens que ça fait beaucoup de bien au vestiaire. Le coach a voulu mettre de l’intensité à l’entraînement et ça se sent. Il a pris les choses en main, il a fait un beau boulot. Naturellement, il a trouvé sa place et ça va bien avec le vestiaire », a confié le milieu de l’OM, rapporté par RMC.