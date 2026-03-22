PSG - Luis Enrique : La séquence qui fait réagir (et rigoler) sur les réseaux

Axel Cornic

Après avoir dominé Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions (8-2 en cumulé), le Paris Saint-Germain a fait son retour à la Ligue 1. Et quel retour, puisque les hommes de Luis Enrique ont signé une nouvelle large victoire sur la pelouse de l'OGC Nice (0-4), ce samedi. Mais c'est surtout un petit évènement survenu en marge du terrain qui fait réagir sur les réseaux sociaux.

Toujours avec un match en moins après le report de celui face au FC Nantes, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Avec sa victoire à Nice, les Parisiens reprennent un point d'avance sur le RC Lens et se dirigent vers une nouvelle fin de saison passionnante, avant un choc direct le 11 avril prochain.

Scène surréaliste où Elye Wahi vient écouter les consignes de Luis Enrique destinées à Mayulu 🗣️🤣



pic.twitter.com/tBAdqbDG1D — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 21, 2026

« On a contrôlé le match dès les premières minutes » Evidemment, Luis Enrique était très satisfait après cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1. « On a contrôlé le match dès les premières minutes. On a eu trois opportunités très claires avant d'ouvrir le score. Ça n'a pas été facile. C'est aussi pour ça que je suis très content » a expliqué le coach du PSG, lors de la conférence de presse d'après-match. « Ce sont trois points importants parce que Lens continue d'élever son niveau. Ça sera difficile jusqu'au dernier match ».