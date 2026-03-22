PSG - Luis Enrique : La séquence qui fait réagir (et rigoler) sur les réseaux

Après avoir dominé Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions (8-2 en cumulé), le Paris Saint-Germain a fait son retour à la Ligue 1. Et quel retour, puisque les hommes de Luis Enrique ont signé une nouvelle large victoire sur la pelouse de l'OGC Nice (0-4), ce samedi. Mais c'est surtout un petit évènement survenu en marge du terrain qui fait réagir sur les réseaux sociaux.
Toujours avec un match en moins après le report de celui face au FC Nantes, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Avec sa victoire à Nice, les Parisiens reprennent un point d'avance sur le RC Lens et se dirigent vers une nouvelle fin de saison passionnante, avant un choc direct le 11 avril prochain.
« On a contrôlé le match dès les premières minutes »
Evidemment, Luis Enrique était très satisfait après cette rencontre de la 27e journée de Ligue 1. « On a contrôlé le match dès les premières minutes. On a eu trois opportunités très claires avant d'ouvrir le score. Ça n'a pas été facile. C'est aussi pour ça que je suis très content » a expliqué le coach du PSG, lors de la conférence de presse d'après-match. « Ce sont trois points importants parce que Lens continue d'élever son niveau. Ça sera difficile jusqu'au dernier match ».
Quand Wahi veut écouter Luis Enrique
Mais au lendemain de cette victoire parisienne, ce sont surtout des images assez insolites qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée par un spectateur présent au stade, on peut en effet voir Luis Enrique appeler Senny Mayulu pour lui donner quelques consignes. Mais le milieu du PSG est suivi de près pas Elye Wahi, attaquant de l’OGC Nice et ancien de l’OM, qui a fait mine d’entendre les conseils de l’entraineur parisiens. Cela ne semble toutefois pas l’avoir aidé à renverser le cours de la rencontre...