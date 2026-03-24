Mercato - OM : Une offre de 38M€ révélée, deux transferts tombent déjà à l’eau ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien que sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions soit encore loin d’être assurée, l’OM commencerait déjà à se pencher sur le prochain mercato estival. En ce sens, Marseille serait sur la piste de deux joueurs évoluant dans le même club, mais une offre estimée à 38M€ pourrait contrarier ses plans.

Si Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour l’été dernier, l’OM avait exploré d’autres pistes pour épauler Amine Gouiri au poste d’attaquant. Les dirigeants olympiens s’étaient notamment intéressés à Matthis Abline. Mais quand l’intérêt de Marseille pour le joueur âgé de 22 ans avait fuité, Waldemar Kita n’avait pas tardé à expliquer qu’il y avait peu de chances que son transfert se concrétise.

Mercato - PSG : L'OM débarque pour un transfert, c'est une surprise ! https://t.co/HcHkMMiNuL — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Deux joueurs du FC Nantes dans le viseur de l’OM ? « Tout dépendra de comment ça va se présenter. Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu'ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l'ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50M€. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Mais j'aimerais qu'il reste. J'avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel », avait répondu le président du FC Nantes, dans un entretien accordé à L’Équipe.