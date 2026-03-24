Mercato - OM : Une offre de 38M€ révélée, deux transferts tombent déjà à l’eau ?

Bien que sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions soit encore loin d’être assurée, l’OM commencerait déjà à se pencher sur le prochain mercato estival. En ce sens, Marseille serait sur la piste de deux joueurs évoluant dans le même club, mais une offre estimée à 38M€ pourrait contrarier ses plans.
Si Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour l’été dernier, l’OM avait exploré d’autres pistes pour épauler Amine Gouiri au poste d’attaquant. Les dirigeants olympiens s’étaient notamment intéressés à Matthis Abline. Mais quand l’intérêt de Marseille pour le joueur âgé de 22 ans avait fuité, Waldemar Kita n’avait pas tardé à expliquer qu’il y avait peu de chances que son transfert se concrétise.
Deux joueurs du FC Nantes dans le viseur de l’OM ?
« Tout dépendra de comment ça va se présenter. Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu'ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l'ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n'ira pas à l'OM, sauf s'ils paient une fortune, 50M€. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Mais j'aimerais qu'il reste. J'avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel », avait répondu le président du FC Nantes, dans un entretien accordé à L’Équipe.
BlueCo prépare une offre de 38M€
Presque un an plus tard, l’OM serait toujours sur la piste de Matthis Abline, ainsi que sur celle de Tylel Tati (18 ans), d’après les informations de But Football Club. Toutefois, un sérieux concurrent serait également intéressé par les deux joueurs du FC Nantes : Chelsea et son propriétaire, BlueCo. Une offre de 38M€ serait en préparation afin de s’attacher les services des deux Canaris. L’objectif serait de les recruter avant de les prêter ensuite à Strasbourg, un schéma déjà utilisé à plusieurs reprises par BlueCo. Si l’OM était attentif à ces deux dossiers, il devrait finalement les mettre de côté.