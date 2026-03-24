Mercato - PSG : Cette vieille connaissance qui lui a fait quitter Paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'histoire d'amour n'aura pas duré trois ans avec le PSG. Après seulement deux saisons dans la capitale, il décidait de se lancer un challenge à l'étranger sous la forme d'un prêt. Et ce, grâce à la présence d'un entraîneur qu'il connaissait bien avant de signer au Paris Saint-Germain. Selon ses dires, il était le seul susceptible de lui faire tourner le dos au PSG à cette époque précise.

Depuis le lancement de l'ère QSI au printemps 2011, les joueurs se sont succédés au Camp des Loges puis au Campus PSG à l'occasion du déménagement de Saint-Germain-en-Laye à Poissy en 2023. Après plusieurs mercato d'été et d'hiver, un joueur déposait ses valises au Paris Saint-Germain à l'été 2013. L'occasion de lui faire franchir un pallier dans sa jeune carrière, le tout en étant entouré de talents peuplant le vestiaire parisien avec Laurent Blanc aux commandes.

De Lille à Aston Villa, en passant par le PSG et le Barça, Lucas Digne a un nouvel objectif : la Coupe du monde avec l'Équipe de France🇫🇷



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«J'ai découvert ce qu'était le très haut niveau» « En 2013, j'ai signé au Paris Saint-Germain. Des joueurs exceptionnels et des hommes exceptionnels. J'ai découvert ce qu'était le très haut niveau. Laurent Blanc tout le monde le connaît, c'était peut-être une des meilleures générations du Paris Saint-Germain quand j'y étais, on gagnait les matchs 3 ou 4 zéros et on jouait un football extraordinaire », a révélé Lucas Digne aux caméras de Canal+ dans le cadre de la série : Team Digne de la chaîne cryptée.