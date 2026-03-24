Mercato - PSG : Cette vieille connaissance qui lui a fait quitter Paris !

L'histoire d'amour n'aura pas duré trois ans avec le PSG. Après seulement deux saisons dans la capitale, il décidait de se lancer un challenge à l'étranger sous la forme d'un prêt. Et ce, grâce à la présence d'un entraîneur qu'il connaissait bien avant de signer au Paris Saint-Germain. Selon ses dires, il était le seul susceptible de lui faire tourner le dos au PSG à cette époque précise.
Depuis le lancement de l'ère QSI au printemps 2011, les joueurs se sont succédés au Camp des Loges puis au Campus PSG à l'occasion du déménagement de Saint-Germain-en-Laye à Poissy en 2023. Après plusieurs mercato d'été et d'hiver, un joueur déposait ses valises au Paris Saint-Germain à l'été 2013. L'occasion de lui faire franchir un pallier dans sa jeune carrière, le tout en étant entouré de talents peuplant le vestiaire parisien avec Laurent Blanc aux commandes.
«J'ai découvert ce qu'était le très haut niveau»
« En 2013, j'ai signé au Paris Saint-Germain. Des joueurs exceptionnels et des hommes exceptionnels. J'ai découvert ce qu'était le très haut niveau. Laurent Blanc tout le monde le connaît, c'était peut-être une des meilleures générations du Paris Saint-Germain quand j'y étais, on gagnait les matchs 3 ou 4 zéros et on jouait un football extraordinaire », a révélé Lucas Digne aux caméras de Canal+ dans le cadre de la série : Team Digne de la chaîne cryptée.
«J'avais besoin de ressentir cette confiance là et il n'y avait que lui qui pouvait me la donner»
L'actuel latéral gauche d'Aston Villa n'avait effectué que deux saisons pleines dans l'ombre de Maxwell avant de décider de s'en aller en prêt à la Roma à l'été 2015, précédant son transfert définitif au FC Barcelone. A Rome, il retrouvait Rudi Garcia, le coach qui l'a lancé dans le grand bain professionnel au LOSC en 2011 à seulement 18 ans. C'est le seul entraîneur qui avait les arguments pour le faire quitter le PSG et vivre sa première expérience à l'étranger. « Rudi Garcia, c'était mon premier entraîneur. C'est un coach que j'apprécie énormément que ce soit humainement ou tactiquement et le seul qui a réussi à me faire bouger au début. Je suis parti en prêt à Rome, j'avais besoin de ressentir cette confiance là et il n'y avait que lui qui pouvait me la donner ».