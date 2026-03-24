Mercato - PSG : Un joueur «prêt à tout» pour retrouver Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de l'exercice en cours, il aura bouclé sa cinquième saison au PSG. Un bilan plus que positif avec une razzia totale des trophées majeurs tant sur le plan national que continental, voire mondial avec la victoire du Paris Saint-Germain sur Flamengo en coupe intercontinentale des clubs en décembre dernier. L'occasion pour lui de dire stop... et de s'en aller rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid ?

Ils ont été inséparables pendant trois années passées ensemble au Paris Saint-Germain. Sur le terrain, au Camp des Loges avant le déménagement au Campus PSG en 2023 ou bien loin des pelouses, une complicité s'était créée entre les deux joueurs. Si bien que même après son départ pour le Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé a continué de côtoyer le joueur du PSG que ce soit en vacances ou des évènements spécifiques liés ou non au football.

🚨Achraf desea regresar al Real Madrid y está dispuesto a moverse para ello.



Su contrato hasta 2029 hacen muy complicada la operación, pero la relación entre el Real Madrid y el PSG ha mejorado en los últimos tiempos. pic.twitter.com/7YDOBECAw1 — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) March 24, 2026

Achraf Hakimi estime avoir fait le tour de la question au PSG ? Cet homme n'est autre qu'Achraf Hakimi. L'international marocain qui fêtera son 28ème anniversaire en novembre prochain a signé une prolongation de son contrat en février 2025, le liant au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Malgré cet engagement contractuel pris auprès des dirigeants parisiens, le latéral droit qui a tout gagné avec le club de la capitale depuis son arrivée en 2021 aurait des envies d'ailleurs et serait prêt à retourner au bercail, le Real Madrid, lui qui n'a pas vraiment eu sa chance avec son club formateur.