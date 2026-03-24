Mercato - PSG : L'OM débarque pour un transfert, c'est une surprise !

Amadou Diawara

Très performant avec son club, ce crack de 18 ans aurait tapé dans l'œil de la direction du PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes seraient emballées par l'idée de recruter le jeune défenseur central lors du prochain mercato estival. D'après la presse allemande, le PSG devrait batailler avec l'OM sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature d'Illia Zabarnyi. En effet, le club de la capitale aurait déboursé environ 63M€ pour arracher l'international russe à Bournemouth. Malgré l'arrivée d'Illia Zabarnyi il y a quelques mois, le PSG compterait tout de même recruter un tout nouveau défenseur central à l'intersaison 2026.

PSG - Projet à 300M€ : Un «accord de rêve» est annoncé dans la presse ! https://t.co/SmMUekdSV2 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Un duel PSG-OM pour le transfert de Coulibaly ? D'après les dernières indiscrétions de DeichStube, Luis Enrique serait tombé sous le charme de Karim Coulibaly. Ainsi, le coach du PSG aimerait voir Luis Campos lui offrir la pépite de 18 ans lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier. A en croire BILD, la « moitié de l'Europe » en pincerait pour Karim Coulibaly, notamment l'OM, Newcastle, Chelsea et Naples. D'ailleurs, le club marseillais serait l'un des clubs les plus sérieux sur ce dossier, même s'il n'y a eu aucune approche concrète de sa part pour le moment.