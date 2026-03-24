Mercato - PSG : L'OM débarque pour un transfert, c'est une surprise !

Très performant avec son club, ce crack de 18 ans aurait tapé dans l'œil de la direction du PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes seraient emballées par l'idée de recruter le jeune défenseur central lors du prochain mercato estival. D'après la presse allemande, le PSG devrait batailler avec l'OM sur ce dossier.
Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature d'Illia Zabarnyi. En effet, le club de la capitale aurait déboursé environ 63M€ pour arracher l'international russe à Bournemouth. Malgré l'arrivée d'Illia Zabarnyi il y a quelques mois, le PSG compterait tout de même recruter un tout nouveau défenseur central à l'intersaison 2026.
Un duel PSG-OM pour le transfert de Coulibaly ?
D'après les dernières indiscrétions de DeichStube, Luis Enrique serait tombé sous le charme de Karim Coulibaly. Ainsi, le coach du PSG aimerait voir Luis Campos lui offrir la pépite de 18 ans lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier. A en croire BILD, la « moitié de l'Europe » en pincerait pour Karim Coulibaly, notamment l'OM, Newcastle, Chelsea et Naples. D'ailleurs, le club marseillais serait l'un des clubs les plus sérieux sur ce dossier, même s'il n'y a eu aucune approche concrète de sa part pour le moment.
Le Werder Brême balance sur l'avenir de Coulibaly
Lors d'un entretien accordé à Sport1-Doppelpass, Clemens Fritz a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Karim Coulibaly. « Nous parlons d’un défenseur central de 18 ans, gaucher, qui est titulaire en Bundesliga. Que des clubs s’intéressent à lui n’est pas vraiment une surprise. Néanmoins, il est important pour nous de nous concentrer sur le présent dans cette lutte contre la relégation. Il est très clair, très concentré, très déterminé. C’est exactement ce dont nous avons besoin. Quant à ce qui se passera cet été, il faudra voir », a déclaré le directeur sportif du Werder Brême. Pour rappel, Karim Coulibaly est engagé avec le club allemand jusqu'au 30 juin 2029.