PSG : Luis Enrique séduit par un joueur unique en son genre, «on n’en voit pas tout le temps»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les saisons sont longues, et il arrive parfois à certains joueurs de perdre la confiance de l’entraîneur. C’est ce qui arrive actuellement à l’un des protégés de Luis Enrique au Paris SG, remplacé par un joueur au profil étonnant pour ce spécialiste du poste...

Contre toute attente, et quelques mois après l’arrivée de Lucas Chevalier pour 40 millions d’euros hors bonus, Matveï Safonov est parvenu à profiter des difficultés rencontrées par l’ancien du LOSC pour devenir le nouveau gardien titulaire du PSG. Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Mickaël Landreau s’est prononcé sur le profil « atypique » du Russe, qui a su convaincre Luis Enrique.

PSG : La décision qui risque (encore) de faire polémique ! https://t.co/ED7TGzYQEO — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Il est un peu froid parfois , on se dit ‘il a des émotions ou pas ?’ » « C’est là que je suis mesuré, et en même temps c’est une valeur sûre. Ce n’est pas le meilleur du monde, ce n’est pas Courtois, reconnaît l’ancien international français sur Canal+. Si le PSG perd le match aller contre Chelsea 3 à 2, ça aurait pu être possible. Il fait des arrêts mais on aurait pu débattre sur une faute de main, est-ce qu’il peut mieux faire sur le but encaissé par le PSG… Pour moi il peut mieux faire, mais ce n’est pas une faute de main. Par contre, le match qu’il fait à Chelsea, c’est dans des bonnes conditions, il ne fait pas des arrêts incroyables mais il est très efficace. Donnarumma, à Aston Villa l’année dernière, a fait des arrêts monstrueux mais dans le jeu aérien, à l’image de Safonov, il y a quelques interventions limites. Je pense que le PSG peut gagner avec Safonov, il a été monstrueux dans ses séances de tirs au but, c’est pas un top gardien mais ils peuvent le faire. »