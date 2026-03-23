Un nouvel attaquant surprise déniché par le PSG ? «C'est une bonne idée...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué... Le PSG est aujourd'hui bien équipé offensivement. Mais voilà que Luis Enrique pourrait bien s'être trouvé une nouvelle arme à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Une trouvaille qui est même d'ores et déjà validée par certains observateurs.

Samedi soir, le PSG a retrouvé la tête du championnat de France avec une large victoire sur la pelouse de l'OGC Nice (0-4). Pour cette rencontre face aux Aiglons, Luis Enrique avait décidé de faire quelques choix étonnants dans son 11 de départ. C'est ainsi qu'on avait notamment pu se retrouver avec un certain Nuno Mendes sur la ligne offensive en tant qu'ailier gauche. Alors qu'on a l'habitude de voir le Portugais en tant que latéral gauche, il était cette fois positionné plus haut sur le terrain. Et ce choix de Luis Enrique a fait mouche.

Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ? https://t.co/k1OwXU2Bg8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Il a les armes pour faire mal » Au PSG, Nuno Mendes pourrait désormais être considéré comme une option en attaque si Luis Enrique en a besoin. L'entraîneur parisien a trouvé quelque chose d'intéressant avec le Portugais. De quoi faire dire à Jimmy Algerino pour L'Equipe : « C'est une bonne idée de le mettre là car il a les armes pour faire mal et on sent qu'il a déjà joué plus haut. Moi aussi j'avais débuté ailier. Comme Amoros ou Ayache, les précurseurs des latéraux modernes. Nuno ne part pas de zéro, et ce qui est intéressant est que ça le soulage des obligations défensives. Il est libre de déstabiliser les défenseurs adverses en misant sur sa vitesse ».