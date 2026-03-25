Kylian Mbappé s’en prend au Real Madrid ? Les propos qui font réagir en Espagne

Axel Cornic

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa saison, avec une blessure qui est venue stopper son énorme cadence de buts. Mais ce sont surtout les circonstances autour de cette blessure à un genou qui font parler en ce moment, avec les médias espagnols qui semblent prêts à lancer une nouvelle polémique.

Rien ne va plus. L’état de santé de Kylian Mbappé est un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois désormais, avec une inquiétude grandissante à l’approche de la Coupe du monde. Mais tout a basculé récemment, puisque l’attaquant du Real Madrid a raté plusieurs matchs pour se soigner, avec notamment un voyage à Paris pour y consulter des spécialistes.

Zinedine Zidane : «Zéro coui***», le coup de gueule lâché qui concerne son arrivée en équipe de France https://t.co/cUDMSkwVnX — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Mbappé parti à Paris, un camouflet pour le Real Madrid Justement, ce départ de Madrid pourrait bien lancer une nouvelle polémique en Espagne, où El Chiringuito a sorti une récente déclaration de Mbappé. Ce dernier a notamment déclaré : « J’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris ». Cela n’a pas manqué de faire réagir la fameuse émission de football, qui voit en cette phrase une sorte de tacle à l’encontre du Real Madrid et de son staff médical.