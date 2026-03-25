Kylian Mbappé s’en prend au Real Madrid ? Les propos qui font réagir en Espagne

Star du Real Madrid, Kylian Mbappé ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa saison, avec une blessure qui est venue stopper son énorme cadence de buts. Mais ce sont surtout les circonstances autour de cette blessure à un genou qui font parler en ce moment, avec les médias espagnols qui semblent prêts à lancer une nouvelle polémique.
Rien ne va plus. L’état de santé de Kylian Mbappé est un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois désormais, avec une inquiétude grandissante à l’approche de la Coupe du monde. Mais tout a basculé récemment, puisque l’attaquant du Real Madrid a raté plusieurs matchs pour se soigner, avec notamment un voyage à Paris pour y consulter des spécialistes.
Mbappé parti à Paris, un camouflet pour le Real Madrid
Justement, ce départ de Madrid pourrait bien lancer une nouvelle polémique en Espagne, où El Chiringuito a sorti une récente déclaration de Mbappé. Ce dernier a notamment déclaré : « J’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris ». Cela n’a pas manqué de faire réagir la fameuse émission de football, qui voit en cette phrase une sorte de tacle à l’encontre du Real Madrid et de son staff médical.
« Ce qui se dit, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou »
Il faut dire tout de même, que cette affaire semble avoir été très mal gérée par le club madrilène. Au micro de RMC, Daniel Riolo a en effet révélé que le Real Madrid aurait commis une erreur assez grossière dans le diagnostic du genou de Kylian Mbappé. « Ce qui se dit dans les 'milieux autorisés', c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real » a expliqué l’une de célèbres voix de l’After Foot. Et ce n’est pas tout, puisque plusieurs sources en Espagne ont également confirmé ce scénario burlesque, avec le journaliste Miguel Angel Diaz qui a confié : « Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné son genou droit ».