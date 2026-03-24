Kylian Mbappé : Daniel Riolo avait raison, la folle information confirmée en Espagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé du genou douloureux de Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid était venu jusqu’à se déplacer à Paris pour se faire soigner. Aujourd’hui, ça semble aller mieux pour le Français, mais voilà que d’incroyables informations circulent à propos du genou de Mbappé. Daniel Riolo a ainsi fait une révélation étonnante et en Espagne, on a confirmé cela.

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a pris la parole lors d’un évènement et le capitaine de l’équipe de France a notamment évoqué l’état de son genou. Qu’en-t-il des douleurs pour l’attaquant du Real Madrid ? « Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude. Mais ça va bien, j’ai récupéré à 100%, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris, et on a pu trouver ensemble le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau, pour être en forme sur la fin de saison avec le Real Madrid et à la Coupe du monde », a assuré Mbappé.

«Ils sont ingrats» : Le malaise avec Kylian Mbappé qui agace un célèbre consultant ! https://t.co/ThzMUtwHEk — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Ils ont ausculté le mauvais genou au Real » Il en aura donc fallu du temps pour que Kylian Mbappé retrouve 100% de ses capacités et réussisse à se soigner des douleurs au genou. Et si cela était à cause d’une grave erreur du Real Madrid ? C’est la folle idée émise au cours des dernières heures par Daniel Riolo. En effet, à l’occasion de l’After Foot, le journaliste de RMC a révélé : « Tu ne peux pas dire que je ne l’avais pas dit dès le départ, qu’il y avait un loup dans l’histoire. Donc il est venu à Paris, on sait qui il a vu, le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. (…) En parallèle, on sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic posé à Madrid, puisque ça ne lui a pas plu, visiblement il était même en colère. Donc il est venu consulter un médecin, qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé. C’est quand même en soi déjà assez fou, qu’un club comme le Real, qui a viré son staff médical en janvier. On nous a dit que c’était parce qu’il y avait beaucoup de blessés au Real, moi je peux vous dire ce (lundi) soir que le diagnostic qui a été posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique, et certainement pire que catastrophique, une erreur absolument majeur, que c’est pour ça qu’ils ont viré tout le monde. Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ».