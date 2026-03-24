Kylian Mbappé critiqué : La star du Real Madrid prend cher dans la presse espagnole !

Ce dimanche soir, le Real Madrid a remporté le derby de la capitale espagnole en battant l'Atlético de Madrid (3-2). Remplaçant au coup d'envoi, Kylian Mbappé est entré en jeu en cours de match, disputant ainsi quelques minutes comme ça avait été le cas face à Manchester City. Mais voilà que Mbappé n'a pas été épargné pour sa performance en Espagne.
Absent ces dernières semaines à cause de ses douleurs au genou, Kylian Mbappé retrouve petit à petit du temps de jeu. Face à Manchester City, en Ligue des Champions, l'attaquant du Real Madrid avait refoulé la pelouse, bénéficiant de quelques minutes. Ça a encore été le cas ce dimanche face à l'Atlético de Madrid. Remplaçant au coup d'envoi, Mbappé a remplacé Thiago Pitarch à la 64ème minute. Mais voilà que le numéro 10 merengue s'est montré très décevant...
« Le Real a terminé à neuf sans Valverde et sans Mbappé »
Kylian Mbappé a beau être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'a pas été épargné en Espagne. En effet, son entrée en jeu face à l'Atlético de Madrid a vivement été critiquée. « Le Real a terminé à neuf sans Valverde et sans Mbappé », a-t-on balancé sur le plateau d'El Chiringuito alors que Federico Valverde a lui été exclu lors de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Journaliste pour AS, Tomas Roncero a lui lâché à propos de Mbappé : « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n’a rien fait d’autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu ».
Retrouver du rythme avec l'équipe de France !
Pour Kylian Mbappé, place désormais à la trêve internationale avec l'équipe de France. Le capitaine des Bleus sera du voyage aux Etats-Unis pour affronter le Brésil et la Colombie. Alors que certains auraient bien aimé que Didier Deschamps le laisse au repos, Mbappé va finalement avoir du temps de jeu. Et pour Frédéric Hermel, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle : « Si j'écris en titre de cette modeste tribune que Mbappé devrait jouer pour la France lors des matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, c'est parce que je pense que c'est une bonne chose pour mon équipe nationale et une excellente chose pour le Real Madrid. L'attaquant a été écarté des groupes d'Álvaro Arbeloa pendant cinq matchs et n'a joué que 22 minutes contre Manchester City . Il se sentait pourtant en pleine forme. Je vous pose simplement la question : de quoi Mbappé a-t-il besoin maintenant, face à l'immense défi que représentent les deux quarts de finale de Ligue des Champions contre le Bayern ? Tout amateur de football honnête vous répondra : « de retrouver le rythme des matchs ». Chacun sait que l'entraînement seul ne suffit pas à être physiquement prêt. Fin de cette polémique absurde et ridicule ».