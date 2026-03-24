Kylian Mbappé critiqué : La star du Real Madrid prend cher dans la presse espagnole !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le Real Madrid a remporté le derby de la capitale espagnole en battant l'Atlético de Madrid (3-2). Remplaçant au coup d'envoi, Kylian Mbappé est entré en jeu en cours de match, disputant ainsi quelques minutes comme ça avait été le cas face à Manchester City. Mais voilà que Mbappé n'a pas été épargné pour sa performance en Espagne.

Absent ces dernières semaines à cause de ses douleurs au genou, Kylian Mbappé retrouve petit à petit du temps de jeu. Face à Manchester City, en Ligue des Champions, l'attaquant du Real Madrid avait refoulé la pelouse, bénéficiant de quelques minutes. Ça a encore été le cas ce dimanche face à l'Atlético de Madrid. Remplaçant au coup d'envoi, Mbappé a remplacé Thiago Pitarch à la 64ème minute. Mais voilà que le numéro 10 merengue s'est montré très décevant...

Au Real Madrid, «ils ne savent plus quoi penser de lui» : Kylian Mbappé menacé ? https://t.co/4FdLAOhHF1 — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Le Real a terminé à neuf sans Valverde et sans Mbappé » Kylian Mbappé a beau être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'a pas été épargné en Espagne. En effet, son entrée en jeu face à l'Atlético de Madrid a vivement été critiquée. « Le Real a terminé à neuf sans Valverde et sans Mbappé », a-t-on balancé sur le plateau d'El Chiringuito alors que Federico Valverde a lui été exclu lors de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Journaliste pour AS, Tomas Roncero a lui lâché à propos de Mbappé : « Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n’a rien fait d’autre que de flâner sur la pelouse du Bernabéu ».