Kylian Mbappé et Ester Exposito : La nouvelle information qui va faire parler !

Pierrick Levallet

Après Lewis Hamilton, annoncé en couple avec Kim Kardashian, un autre couple de stars semble s’être formé récemment. Kylian Mbappé se serait en effet rapproché d’Ester Exposito. L’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole ont plusieurs fois été aperçus ensemble ces derniers temps. Et une nouvelle information à leur sujet ne va pas manquer de faire parler.

Depuis le début de l’année 2026, Lewis Hamilton est au coeur des rumeurs à propos de sa possible relation amoureuse avec Kim Kardashian. Et récemment, un autre couple de stars se serait formé. Kylian Mbappé se serait en effet considérablement rapproché d’Ester Exposito ces derniers temps. Le capitaine de l’équipe de France et l’actrice de la série Elite sur Netflix ont été aperçus plusieurs fois ensemble, comme à Paris il y a quelques jours. Et une nouvelle information ne va pas manquer d’alimenter les spéculations sur le couple.

Didier Deschamps : Sa «relation particulière» en équipe de France (et ce n'est pas Mbappé) https://t.co/wfcpSDc92n — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Ester Exposito dans la même loge que Kylian Mbappé ? Ester Exposito a en effet assisté à la rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ce dimanche au Santiago Bernabéu. Et comme le rapporte MARCA, c’est son emplacement dans le stade qui a attiré l’attention. L’actrice espagnole aurait en effet regardé la partie dans la même loge où Kylian Mbappé suivait les matchs du Real Madrid pendant sa convalescence après sa blessure au genou.