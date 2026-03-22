Kylian Mbappé - Equipe de France : La proposition (inattendue) venue d’Espagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absent ces dernières semaines à cause de ses douleurs au genou, Kylian Mbappé a pu rejouer quelques minutes lors du match de Ligue des Champions face à Manchester City. L’attaquant du Real Madrid est donc de retour et voilà qu’il a été appelé par Didier Deschamps pour la tournée de l’équipe de France aux Etats-Unis. Si ce voyage en inquiète certains en Espagne, d’autres ont des avis bien opposés concernant la présence de Mbappé avec les Bleus.

A l’occasion de la trêve internationale, l’équipe de France va s’envoler pour les Etats-Unis afin d’affronter le Brésil et la Colombie. Didier Deschamps a révélé sa liste pour ce rassemblement et Kylian Mbappé en fait partie, lui qui revient à peine de ses douleurs au genou. L’attaquant du Real Madrid a donc été appelé alors qu’en Espagne, certains auraient bien aimé qu’il soit laissé au repos. Mbappé va finalement traverser l’Atlantique et il faudra surveiller son temps de jeu. Mais à en croire Frédéric Hermel, ce ne serait pas une mauvaise chose que le capitaine des Bleus joue face au Brésil et à la Colombie.

Kylian Mbappé : L'annonce au Real Madrid qui met fin au malaise ? https://t.co/ogMJEv64A3 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Une bonne chose pour mon équipe nationale et une excellente chose pour le Real Madrid » Pendant que certains en Espagne voulaient voir Kylian Mbappé se reposer pendant la trêve internationale, Frédéric Hermel espère lui voir l’attaquant du Real Madrid jouer avec l’équipe de France. Une proposition qui peut paraitre étonnante, mais le journaliste s’est expliqué auprès de AS, faisant alors savoir : « Je soutiens le Real Madrid , Lens et l'équipe de France. Le Real Madrid, car mes presque 30 ans passés en Espagne ont fait de moi un Madridista. J'aime et j'admire le club le plus important de l'histoire. Non pas pour son importance, mais pour ce qu'il représente. Et je ne changerai jamais d'avis. Je soutiens Lens, car je suis né près d'eux et parce que c'est le club de mon enfance. Personne n'a le droit de renier ses origines. Et je soutiens les Bleus, car je suis Français. C'est aussi simple que cela. Je peux vous assurer que ces trois passions coexistent parfaitement dans mon cœur et mon esprit, et qu'il n'y a jamais de conflit d'intérêts, seulement une convergence. Alors, si j'écris en titre de cette modeste tribune que Mbappé devrait jouer pour la France lors des matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie , c'est parce que je pense que c'est une bonne chose pour mon équipe nationale et une excellente chose pour le Real Madrid ».