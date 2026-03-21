Nouveau scandale raciste : Un joueur de l’équipe de France visé, «ces propos sont inacceptables»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2026, les polémiques autour du racisme sont encore présentes dans le monde du football. Après la confrontation entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des champions qui a fait beaucoup parler récemment, c'est un joueur de l'Equipe de France qui a été victime de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. La Fédération a réagi.

Depuis des décennies, le football poursuit son combat contre le racisme. Malheureusement, les excès sont encore nombreux, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Cette fois, c'est un joueur de l'Equipe de France qui en a fait les frais puisqu'Ibrahima Konaté a reçu de nombreuses attaques après le match entre Galatasaray et Liverpool.

La FFF condamne avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont est victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.



Ces propos haineux, contraires aux valeurs fondamentales du sport, sont inacceptables. Le football doit rester un espace de respect,… pic.twitter.com/Jdkg6sIQGh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2026

Ibrahima Konaté visé par des attaques racistes Défenseur central de Liverpool depuis 2021, Ibrahima Konaté était titulaire pour le match retour face à Galatasaray mercredi. Les Anglais l'ont emporté 4-0 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions et lors de la rencontre, Konaté a été impliqué dans un choc involontaire avec l'attaquant du club turc Victor Osimhen. Sur les réseaux sociaux, les supporters turcs n'ont eu aucune pitié pour le joueur français de 26 ans.