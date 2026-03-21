«Il peut aller où il veut» : Quand Zinedine Zidane n'était pas le bienvenu en équipe de France !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps devrait laisser sa place à Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Toutefois, le Ballon d'Or 98 n'a pas toujours été le bienvenu chez les Bleus. S'il a offert une Coupe du Monde aux Tricolores lorsqu'il était joueur, Zinedine Zidane s'est fait recaler publiquement il y a quelques années.

A l'issue de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il a toujours rêvé de devenir le sélectionneur de l'équipe de France, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche.

Un entraîneur raconte sa première rencontre avec Zinedine Zidane : «Il faut qu’il signe maintenant» https://t.co/2dPQ1bmTEa — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

«Je n'en ai rien à secouer» Alors que Didier Deschamps était en fin de contrat, Noël Le Graët lui a finalement offert une prolongation en janvier 2023, et ce, jusqu'au 31 juillet 2026, éteignant les espoirs de Zinedine Zidane de prendre sa place à cette époque. D'ailleurs, le président de la FFF avait envoyé un message cinglant à l'ex-numéro 10 de l'équipe de France.