«Il peut aller où il veut» : Quand Zinedine Zidane n'était pas le bienvenu en équipe de France !

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps devrait laisser sa place à Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Toutefois, le Ballon d'Or 98 n'a pas toujours été le bienvenu chez les Bleus. S'il a offert une Coupe du Monde aux Tricolores lorsqu'il était joueur, Zinedine Zidane s'est fait recaler publiquement il y a quelques années.
A l'issue de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il a toujours rêvé de devenir le sélectionneur de l'équipe de France, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche.
«Je n'en ai rien à secouer»
Alors que Didier Deschamps était en fin de contrat, Noël Le Graët lui a finalement offert une prolongation en janvier 2023, et ce, jusqu'au 31 juillet 2026, éteignant les espoirs de Zinedine Zidane de prendre sa place à cette époque. D'ailleurs, le président de la FFF avait envoyé un message cinglant à l'ex-numéro 10 de l'équipe de France.
«Je ne l'aurais même pas pris au téléphone»
« Zinedine Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier (Deschamps). Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer, parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. (...) Zinedine Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection », avait pesté Noël Le Graët, invité dans l'émission Bartoli Time sur RMC Sport en janvier 2023. La patience de Zinedine Zidane devrait payer cet été, puisqu'il est pressenti pour remplacer Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026.