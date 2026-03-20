Un joueur de l'équipe de France victime de racisme, la vague de haine sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, cet international tricolore a été victime de racisme ces derniers jours. En effet, il a subi une vague de haine sur les réseaux sociaux. Via un communiqué, son club a tenu à lui apporter son soutien ce vendredi.

Pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool a reçu Galatasaray à Anfield ce mercredi soir. Après avoir perdu 1-0 à Istanbul, les Reds se sont imposés 4-0 à domicile, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la C1. Toutefois, Ibrahima Konaté a été victime de racisme après cette rencontre.

Liverpool FC is appalled and disgusted by the vile and abhorrent racist abuse directed at Ibrahima Konaté on social media. — Liverpool FC (@LFC) March 20, 2026

Ibrahima Konaté s'est fait insulter sur les réseaux sociaux Lors de la première mi-temps de Liverpool-Galatasaray, Victor Osimhen s'est fracturé l'avant-bras droit à la suite d'un choc avec Ibrahima Konaté. Si l'international français n'a commis aucune faute, il a tout de même été pris en grippe par des supporters turcs sur les réseaux sociaux.