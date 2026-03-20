Un joueur de l'équipe de France victime de racisme, la vague de haine sur les réseaux sociaux !

Convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, cet international tricolore a été victime de racisme ces derniers jours. En effet, il a subi une vague de haine sur les réseaux sociaux. Via un communiqué, son club a tenu à lui apporter son soutien ce vendredi.
Pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool a reçu Galatasaray à Anfield ce mercredi soir. Après avoir perdu 1-0 à Istanbul, les Reds se sont imposés 4-0 à domicile, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la C1. Toutefois, Ibrahima Konaté a été victime de racisme après cette rencontre.
Ibrahima Konaté s'est fait insulter sur les réseaux sociaux
Lors de la première mi-temps de Liverpool-Galatasaray, Victor Osimhen s'est fracturé l'avant-bras droit à la suite d'un choc avec Ibrahima Konaté. Si l'international français n'a commis aucune faute, il a tout de même été pris en grippe par des supporters turcs sur les réseaux sociaux.
«Le racisme n'a sa place ni dans le football»
Via un communiqué, Liverpool a poussé un énorme coup de gueule, alors qu'Ibrahima Konaté a été visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. « Ce comportement est totalement inacceptable. Il est déshumanisant, lâche et motivé par la haine. Le racisme n'a sa place ni dans le football, ni dans la société, ni où que ce soit, en ligne ou hors ligne. Nos joueurs ne sont pas des cibles. Ce sont des êtres humains. Les abus dont ils sont constamment victimes, souvent commis cachés derrière des comptes anonymes, ternissent l'image du jeu et des plateformes qui les rendent possible. Les entreprises qui dirigent les réseaux sociaux doivent prendre leurs responsabilités et agir sans tarder. Ces plateformes disposent du pouvoir, de la technologie et des ressources nécessaires pour empêcher ces abus, mais trop souvent, elles ne le font pas. Permettre à la haine raciste de se propager sans contrôle est un choix, qui continue de nuire aux joueurs, aux familles et aux communautés à travers le jeu », peut-on lire.