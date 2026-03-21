Équipe de France : Deschamps l’a zappé, un international lui répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'Equipe de France disputera le Mondial 2026 en Amérique du Nord et pour de nombreux joueurs, c'est un objectif de faire partie de la liste. Avant ce rendez-vous incontournable, les Bleus défieront le Brésil et la Colombie en match amical en cette fin de mois. Didier Deschamps a donné sa liste de joueurs convoqués et un absent a tenu à lui répondre.

A la tête de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a donné sa dernière liste avant celle de la Coupe du monde. Si l'événement était assez émouvant pour lui, une absence semble avoir particulièrement marqué les esprits. L'attaquant expérimenté a tenu à s'exprimer concernant cette non-sélection.

«Il peut aller où il veut» : Quand Zinedine Zidane n'était pas le bienvenu en équipe de France ! https://t.co/YvBbuud8dR — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Thauvin absent de la liste de Deschamps De retour avec l'Equipe de France lors des rassemblements d'octobre et novembre, Florian Thauvin s'attendait sûrement à vivre le même sort pour la trêve internationale de mars, qui verra la France défier le Brésil et la Colombie en match amical aux Etats-Unis, lieu de la prochaine Coupe du monde. En grande forme au RC Lens depuis l'été dernier, Thauvin n'a pas été choisi par Didier Deschamps.