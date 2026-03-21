Équipe de France : Deschamps l’a zappé, un international lui répond !

Cet été, l'Equipe de France disputera le Mondial 2026 en Amérique du Nord et pour de nombreux joueurs, c'est un objectif de faire partie de la liste. Avant ce rendez-vous incontournable, les Bleus défieront le Brésil et la Colombie en match amical en cette fin de mois. Didier Deschamps a donné sa liste de joueurs convoqués et un absent a tenu à lui répondre.
A la tête de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a donné sa dernière liste avant celle de la Coupe du monde. Si l'événement était assez émouvant pour lui, une absence semble avoir particulièrement marqué les esprits. L'attaquant expérimenté a tenu à s'exprimer concernant cette non-sélection.
Thauvin absent de la liste de Deschamps
De retour avec l'Equipe de France lors des rassemblements d'octobre et novembre, Florian Thauvin s'attendait sûrement à vivre le même sort pour la trêve internationale de mars, qui verra la France défier le Brésil et la Colombie en match amical aux Etats-Unis, lieu de la prochaine Coupe du monde. En grande forme au RC Lens depuis l'été dernier, Thauvin n'a pas été choisi par Didier Deschamps.
« Il y a forcément de la déception »
Auteur de 10 buts toutes compétitions confondues avec le RC Lens depuis le début de la saison, Florian Thauvin a fait son retour à un très bon niveau en France. L'ancien joueur de l'OM a encore brillé vendredi soir avec les Sang et Or en étant désigné homme du match après son nouveau but et deux passes décisives. A l'issue de la rencontre, il s'est exprimé sur sa non-sélection. « Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j'ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception. Si je n'y suis pas aujourd'hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum et que je continue comme ça. Et puis, on verra ce qu'il se passera d'ici la fin de saison » explique-t-il au micro de Ligue1+.