«Fils de p***», quand Zidane a insulté un autre joueur de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'équipe de France dont il a marqué l'histoire avec notamment la Coupe du Monde en 1998, Zinedine Zidane était également réputé pour avoir un fort caractère sur le terrain. Et l'un de ses anciens partenaires chez les Bleus en a directement fait les frais lorsqu'il a affronté Zidane avec son club. Explications.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane retrouvera donc les Bleus vingt ans après son départ à la retraite. Il faut dire que son histoire en sélection a été faite de succès historique, comme la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, mais l'un des anciens partenaires de Zidane en équipe de France garde un souvenir un peu amer du légendaire numéro 10 : il s'agit de Jérôme Rothen, qui avait été copieusement insulté par Zinedine Zidane un soir de quart de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'AS Monaco, en 2004.

Kylian Mbappé : Le jour où même Zidane n'a rien pu faire... https://t.co/4Wjqd0ePrA — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Zidane l'a insulté en plein match Rothen a raconté les coulisses de son altercation avec Zidane en 2020 sur RMC : « En 2004, nous éliminons le Real Madrid avec l’AS Monaco en quart de finale de la Ligue des champions. Il y a une tache à ce succès : les insultes de Zinédine Zidane. C’est le point noir de ma carrière. Je comprends sa frustration quand tu joues au Real et que tu perds face au petit Monaco. Mais ces mots-là (fils de p***), venant de la bouche de quelqu’un que tu connais, je ne les comprends pas », indique l'ancien ailier gauche de l'AS Monaco, précisant donc que ce clash avec Zinedine Zidane avait eu des répercussions sur la suite de histoire en équipe de France.