Kylian Mbappé : L'annonce au Real Madrid qui met fin au malaise ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir face à Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a effectué son grand retour à la compétition après quasiment un mois d’absence. De quoi rassurer le Real Madrid, mais également l’équipe de France, qui a deux matchs importants prévus pour la fin du mois. Le club madrilène a d’ailleurs fait une annonce à ce sujet.

Son retour était attendu, il a été officialisé. Pour la première fois depuis février, Kylian Mbappé a pu participer à une rencontre avec le Real Madrid. Durement touché au genou depuis le début de l’année, l’attaquant français est entré en jeu mardi soir face à Manchester City en Ligue des Champions. Une nouvelle qui ravit le Real Madrid, mais qui va également profiter à Didier Deschamps et à l’équipe de France.

« Nous verrons pour l’équipe de France » Car fin mars, les Bleus affronteront le Brésil et la Colombie en amical, afin de préparer au mieux la Coupe du monde 2026. Une déclaration de l’entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa au sujet du départ de Mbappé en sélection il y a plusieurs jours n’avait pas manqué de faire parler. « Nous avons établi un plan, tout dépend de son évolution, mais je le sens très bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis confiant quant à sa participation au déplacement à Manchester City (…) Je souhaite qu’il puisse aller à Manchester, on verra comment il se sent. On décidera dimanche. Je veux qu’il soit là pour le match contre l’Atlético Madrid, et ensuite, nous verrons pour l’équipe de France », déclarait ainsi Arbeloa, laissant planer le doute sur la présence du capitaine français en sélection.