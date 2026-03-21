Un joueur du Real Madrid a donné «un coup de pied» à Cristiano Ronaldo, et cela a eu des conséquences !

De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a totalement marqué l’histoire du Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire du club madrilène était considéré comme le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi lors de son passage en Espagne. Un ancien coéquipier a d’ailleurs raconté une drôle d’anecdote suite à un contact à l’entraînement avec la légende portugaise.
Désormais âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo évolue loin des terrains européens et s’amuse en Arabie Saoudite. Mais quelques années en arrière, l’attaquant portugais terrorisait les pelouses espagnoles et européennes sous les couleurs du Real Madrid. Intouchable avec les Merengue, CR7 a véritablement impressionné ses adversaires, mais également ses coéquipiers.
Cristiano Ronaldo comme un roi au Real Madrid
Démentiel à l’entraînement, Cristiano Ronaldo était préservé lors des séances, et visiblement, il ne fallait surtout pas mettre de coups au Portugais, essentiel dans l’équipe madrilène. Évoluant désormais au Racing Santander, le défenseur Manu Hernando a été formé au Real Madrid, et a eu l’occasion de s’entraîner plusieurs fois parmi les vedettes du vestiaire merengue. Pour la Cadena SER, le défenseur de 27 ans a raconté comment un mauvais coup infligé au numéro 7 avait eu des conséquences pour sa carrière.
« Cette année-là, je ne suis jamais retourné à l'entraînement »
« J'ai donné un coup de pied à Cristiano sans le vouloir. Sans le vouloir, hein, c'est que je ne voulais même pas mettre le pied. Mais quand j'ai vu qu'il allait sûrement arriver, je me suis jeté au sol, il a légèrement touché le ballon et je lui ai asséné un coup de pied criminel dans le talon d'Achille, et je me suis dit : « Oh là là, j'ai fait un sacré bazar. » Cette année-là, je ne suis jamais retourné à l'entraînement. C'était, je crois, vers le mois de mars, je ne me souviens plus très bien quand c'était, il ne restait plus grand-chose de la saison, mais cette année-là, je ne suis pas remonté », a ainsi raconté Manu Hernando.