Un joueur du Real Madrid a donné «un coup de pied» à Cristiano Ronaldo, et cela a eu des conséquences !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a totalement marqué l’histoire du Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire du club madrilène était considéré comme le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi lors de son passage en Espagne. Un ancien coéquipier a d’ailleurs raconté une drôle d’anecdote suite à un contact à l’entraînement avec la légende portugaise.

Désormais âgé de 41 ans, Cristiano Ronaldo évolue loin des terrains européens et s’amuse en Arabie Saoudite. Mais quelques années en arrière, l’attaquant portugais terrorisait les pelouses espagnoles et européennes sous les couleurs du Real Madrid. Intouchable avec les Merengue, CR7 a véritablement impressionné ses adversaires, mais également ses coéquipiers.

💬 "Le di una patada sin querer a Cristiano y ese año no volví a entrenar"https://t.co/GYUatydTeA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 21, 2026

Cristiano Ronaldo comme un roi au Real Madrid Démentiel à l’entraînement, Cristiano Ronaldo était préservé lors des séances, et visiblement, il ne fallait surtout pas mettre de coups au Portugais, essentiel dans l’équipe madrilène. Évoluant désormais au Racing Santander, le défenseur Manu Hernando a été formé au Real Madrid, et a eu l’occasion de s’entraîner plusieurs fois parmi les vedettes du vestiaire merengue. Pour la Cadena SER, le défenseur de 27 ans a raconté comment un mauvais coup infligé au numéro 7 avait eu des conséquences pour sa carrière.