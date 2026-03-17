Cristiano Ronaldo : Les confidences de sa femme sur sa vie privée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jusqu’où Cristiano Ronaldo va-t-il repousser les limites ? Du haut de ses 41 ans, celui qui ne semble pas être proche de raccrocher les crampons impressionne toujours au vu de sa condition physique impeccable pour un joueur ayant vécu tant d’expériences depuis deux décennies. Sa compagne Georgina Rodriguez a levé le voile sur un aspect de sa vie privée.

Plus de 20 ans de carrière pour Cristiano Ronaldo. Ayant soufflé sa 41ème bougie au mois de février, le vainqueur de cinq Ligues des champions ne semble toujours pas prêt à raccrocher puisque son corps lui permet de continuer. Et ce n’est certainement pas le fruit du hasard au vu du planning très exigeant qu’il suit pour rester à un niveau athlétique qui frôle l’excellence.

Georgina Rodríguez:



“Cristiano wakes up at 6 a.m. He gets up and works out. He drinks plenty of water in the morning because he believes starting a new day requires a strong and healthy body.



Then he rests for about an hour and a half, has breakfast, usually fruit, cheese, and… pic.twitter.com/OhCyl4l6SW — The Footy Section (@FTBLsection) March 17, 2026

«Il estime qu'il faut un corps fort et en bonne santé pour bien commencer la journée» S’étant confiée l’année dernière à la presse portugaise, Georgina Rodriguez a profité de cette occasion pour faire un point sur la routine quotidienne de la star du pays : Cristiano Ronaldo. La fiancée du quintuple Ballon d’or s’est livré sur son planning très strict à côté de ses obligations professionnelles avec Al-Nassr. « Cristiano se réveille à 6 heures du matin. Il se lève et fait de l'exercice. Il boit beaucoup d'eau le matin, car il estime qu'il faut un corps fort et en bonne santé pour bien commencer la journée. Il se repose ensuite pendant environ une heure et demie, prend son petit-déjeuner, généralement composé de fruits, de fromage et d'œufs, puis retourne à la salle de sport ».