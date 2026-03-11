«Je suis furieux», le craquage de Zidane sur Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Estimant que Cristiano Ronaldo a été victime d'une grosse injustice, Zinedine Zidane est sorti de ses gonds. En effet, le Ballon d'Or 98 s'est emporté en conférence de presse. Ayant laissé éclater sa colère face aux journalistes, Zinedine Zidane a expliqué à quel point il voulait que le préjudice de CR7 soit réparé.

Le 13 aout 2017, le Real Madrid s'est déplacé au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone, et ce, en match aller de la Supercoupe d'Espagne. Si la Maison-Blanche l'a emporté face au Barça (3-1), elle a perdu Cristiano Ronaldo en cours de match. Ayant inscrit le deuxième but de son équipe, CR7 a enlevé son maillot lors de sa célébration. Ce qui lui a valu un premier carton jaune. Et à la suite d'une simulation peu évidente dans la surface de réparation catalane, le Portugais a été averti une deuxième fois. Frustré par son expulsion, Cristiano Ronaldo a poussé l'arbitre de la rencontre. Résultat, l'ex-numéro 7 du Real Madrid a écopé de cinq matchs de suspension.

«Il sera content de l’entendre» : Zinedine Zidane va bondir en écoutant RMC ? https://t.co/nMGb1zMHce — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«Je suis très en colère» Présent en conférence de presse à la veille du match retour de la Supercoupe d'Espagne, programmée le 16 aout 2017, Zinedine Zidane avait explosé. « Je suis très en colère. Je ne vais pas me mettre à parler avec les arbitres, mais quand on regarde tout ce qu’il s’est passé et quand on pense que l’on sera privé de Cristiano pendant cinq matches, là, il y a un truc. Je suis furieux, comme tout le monde. Vu ce qu’il a fait, c’est une lourde suspension pour lui. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais quand on regarde ça en détail… Comment ont-ils pu lui donner cinq matches pour ça ? J’espère qu’ils vont revoir tout ça », avait pesté l'ex-coach du Real Madrid, avant de poursuivre.