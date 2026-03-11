Guerre au Moyen Orient : Un pays renonce officiellement à la Coupe du monde !

La crispation grandit autour de l'organisation de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord, et essentiellement aux Etats-Unis. Et pour cause alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, un pays annonce officiellement son forfait pour le Mondial.
Dans trois mois pile, la Coupe du monde 2026 sera lancée. Et pourtant, l'optimisme n'est pas de rigueur. Et pour cause, entre la situation inquiétante au Mexique et surtout le conflit au Moyen-Orient, la présence de certains pays au Mondial est remise en question, à commencer par celle de l'Iran qui s'est fait attaquer par les Etats-Unis et Israël. Dans ce contexte, difficile d'imaginer les Iraniens se rendre aux USA l'été prochain.
Trump invite l'Iran à la Coupe du monde...
Et pourtant, Donald Trump souhaiterait toujours que l'Iran tienne sa place à la Coupe du monde comme l'a révélé Gianni Infantino. « Au cours de nos discussions, le président Trump a réaffirmé que l’équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. Plus que jamais, nous avons besoin d’un événement comme la Coupe du Monde de la FIFA pour rassembler les peuples, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, qui démontre une fois de plus que le football unit le monde », a fait savoir le président de la FIFA.
... qui refuse de venir !
Toutefois, du côté de l'Iran, on ne l'entend pas du tout de cette oreille. Ahmad Doyanmali, Ministre des Sports du pays, a confirmé que l'Iran ne participera pas à la Coupe du monde : « Vu que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n’y a aucune condition qui ferait qu’on participerait à cette Coupe du Monde. On nous a imposé deux guerres en huit ou neuf mois, et des milliers de nos citoyens ont été assassinés. Il n’y a aucune possibilité que l’on participe. Si c’était un autre pays organisateur, la communauté internationale aurait sûrement déjà réagi et elle lui aurait retiré l’organisation de la compétition ». Reste désormais à savoir quel pays remplacera l'Iran qui était présent dans le groupe G en compagnie de la Belgique, l’Egypte et la Nouvelle Zélande.