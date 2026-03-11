Guerre au Moyen Orient : Un pays renonce officiellement à la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La crispation grandit autour de l'organisation de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord, et essentiellement aux Etats-Unis. Et pour cause alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie, un pays annonce officiellement son forfait pour le Mondial.

Dans trois mois pile, la Coupe du monde 2026 sera lancée. Et pourtant, l'optimisme n'est pas de rigueur. Et pour cause, entre la situation inquiétante au Mexique et surtout le conflit au Moyen-Orient, la présence de certains pays au Mondial est remise en question, à commencer par celle de l'Iran qui s'est fait attaquer par les Etats-Unis et Israël. Dans ce contexte, difficile d'imaginer les Iraniens se rendre aux USA l'été prochain.

Le ministre iranien des sports Ahmad Doyanmali l'a confirmé ce mercredi : "Étant donné que ce gouvernement corrompu (les États-Unis) a assassiné notre dirigeant, il n'y a… pic.twitter.com/xEmINNmB9D — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 11, 2026

Trump invite l'Iran à la Coupe du monde... Et pourtant, Donald Trump souhaiterait toujours que l'Iran tienne sa place à la Coupe du monde comme l'a révélé Gianni Infantino. « Au cours de nos discussions, le président Trump a réaffirmé que l’équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis. Plus que jamais, nous avons besoin d’un événement comme la Coupe du Monde de la FIFA pour rassembler les peuples, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, qui démontre une fois de plus que le football unit le monde », a fait savoir le président de la FIFA.