«Il sera content de l’entendre» : Zinedine Zidane va bondir en écoutant RMC ?

En passe visiblement de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a auparavant fait des miracles sur le banc du Real Madrid. A la tête des Merengue, le Français s’est imposé comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde, remportant notamment la Ligue des Champions 3 fois consécutivement. Mais Zizou a-t-il réellement servi lors de ces sacres ? Son rôle a été remis en question…

Depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a plus pris place sur le banc d’une équipe. Mais voilà que le retour aux affaires serait imminent pour Zizou, annoncé comme le remplaçant de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Malgré sa longue absence, le Français garde une énorme cote en tant que technicien. Il faut dire que ses exploits à la tête du Real Madrid parlent pour lui, Zidane ayant notamment réussi à mener la Casa Blanca à la victoire en Ligue des Champions 3 fois consécutivement.

Quel rôle pour un entraîneur ? Mais le Real Madrid a-t-il gagné la Ligue des Champions réellement grâce à Zinedine Zidane ? Il en a été question ce mardi lors d’un débat sur RMC. Et tout est parti d’une déclaration de Michel Platini sur le rôle d’un entraîneur dans le football. La légende du football français avait ainsi fait savoir au cours d’une interview : « Un entraîneur, c’est fondamental sur la psychologie, sur l’entraînement physique, après sur le résultat du match, il n'est pas responsable ». Un avis que Jean-Michel Larqué a d’ailleurs partagé.