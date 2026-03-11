«Une info de dingue» sur Kylian Mbappé : Doit-il mettre fin à sa saison pour jouer la Coupe du monde ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’équipe de France, la Coupe du monde débutera le 16 juin prochain avec une rencontre face au dernier champion d’Afrique, le Sénégal. Un gros rendez-vous que Kylian Mbappé espère certainement disputer. Mais sera-t-il apte pour ce match ? Le joueur du Real Madrid inquiète actuellement compte tenu de l’état de son genou. Au point de devoir mettre un terme à sa saison pour qu’il soit à 100% pour le Mondial ?

Plus que quelques mois maintenant avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Bien évidemment, l’équipe de France sera au rendez-vous et l’une des questions sera de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour disputer la compétition. Actuellement, tous les regards se tournent vers le capitaine : Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du Real Madrid inquiète à cause de son genou. Cela fait un moment que Mbappé a des douleurs dont il n’avait pas réussi à se débarrasser jusqu’à présent. Sera-t-il alors à 100% pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France ?

« Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du Monde en juin… » Comme n’importe quel joueur, Kylian Mbappé voudrait jouer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid pourrait devoir prendre une grande décision pour y être à 100%. C’est l’information révélée dernièrement par Cyril Hanouna. En effet, lors de son émission sur W9, le présentateur a assuré concernant Mbappé : « Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du Monde en juin. Il a beaucoup de matchs à jouer avec le Real Madrid, son genou est à un tiers cuit. Donc, le seul moyen qu’il aurait de jouer la Coupe du monde, et c’est une info de dingue que je vous donne, ce serait d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid. Ça veut dire fin de saison avec le Real Madrid, le ligament est touché ».