«Quand j’étais petit...» : L’aveu de Zinedine Zidane qui ne va pas du tout plaire au Real Madrid !

Véritable légende du football français, Zinedine Zidane a également eu un impact énorme à l’étranger. C’est le cas en Italie où il a joué avec la Juventus, mais surtout en Espagne, puisqu’il est devenu l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid, qu’il a ensuite entrainé. Mais l’une de ses vielles déclarations pourrait bien faire grincer des dents du côté du club madrilène...
Il a marqué toute une génération. Héros de la finale de la Coupe du monde 1998 et pilier de l’équipe de France pendant plusieurs années, Zinedine Zidane reste encore aujourd’hui une figure extrêmement importante pour les fans de football. Mais sa popularité a largement dépassé les frontières, puisque l’ancien numéro 10 est également apprécié ailleurs.
Zidane le Madrilène
En Italie, personne n’a oublié son passage à la Juventus, où il a d’ailleurs raflé son seul et unique Ballon d’Or. Mais l’une des pages les plus importantes de sa vie s’est tout de même écrit en Espagne, où il a été un joueur très important du Real Madrid, qu’il a rejoint en 2001. Et cela ne s’est pas seulement arrêté là, puisqu’une fois raccroché les crampons, Zidane a été entraineur du club madrilène qu’il a notamment mené vers un incroyable triplé en Ligue des Champions.
« Quand j’étais petit je supportais la Juventus en Italie et en Espagne, c’était Barcelone »
Désormais, le Real Madrid et Zinedine Zidane sont indissociables... mais ça n’a pas toujours été ainsi ! La Gazzetta dello Sport a en effet ressorti une vieille vidéo du Français, de l’époque où il venait de signer à la Juventus, où il explique avoir été un grand fan du FC Barcelone. « Quand j’étais petit je supportais la Juventus en Italie et en Espagne, c’était Barcelone. Ce sont pour moi deux grands clubs » peut-on l’entendre dire, en français. Pas sûr que cela passe très bien du côté de Madrid !