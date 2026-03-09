«Quand j’étais petit...» : L’aveu de Zinedine Zidane qui ne va pas du tout plaire au Real Madrid !

Axel Cornic

Véritable légende du football français, Zinedine Zidane a également eu un impact énorme à l’étranger. C’est le cas en Italie où il a joué avec la Juventus, mais surtout en Espagne, puisqu’il est devenu l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid, qu’il a ensuite entrainé. Mais l’une de ses vielles déclarations pourrait bien faire grincer des dents du côté du club madrilène...

Il a marqué toute une génération. Héros de la finale de la Coupe du monde 1998 et pilier de l’équipe de France pendant plusieurs années, Zinedine Zidane reste encore aujourd’hui une figure extrêmement importante pour les fans de football. Mais sa popularité a largement dépassé les frontières, puisque l’ancien numéro 10 est également apprécié ailleurs.

Zidane le Madrilène En Italie, personne n’a oublié son passage à la Juventus, où il a d’ailleurs raflé son seul et unique Ballon d’Or. Mais l’une des pages les plus importantes de sa vie s’est tout de même écrit en Espagne, où il a été un joueur très important du Real Madrid, qu’il a rejoint en 2001. Et cela ne s’est pas seulement arrêté là, puisqu’une fois raccroché les crampons, Zidane a été entraineur du club madrilène qu’il a notamment mené vers un incroyable triplé en Ligue des Champions.