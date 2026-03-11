«J’en ai marre», Castaldi vide son sac sur la Chaine L’Equipe !

Amadou Diawara

Ce mardi, Giovanni Castaldi était présent sur le plateau de L'Equipe du soir. Interrogé sur la situation d'un club de Ligue 1, le journaliste sportif a poussé un énorme coup de gueule. En effet, Giovanni Castaldi a dénoncé ouvertement la gestion du président de cette écurie de l'hexagone.

Giovanni Castaldi était présent sur le plateau de L'Equipe du soir ce mardi. Alors que le cas du FC Nantes était évoqué, le journaliste sportif est sorti de ses gonds, pointant du doigt Waldemar Kita, le président des Canaris.

Vahid Halilhodzic remplace Ahmed Kantari à Nantes



🗣️ Giovanni Castaldi : « J'en ai marre. Il n'y a aucune cohérence, aucune continuité. Waldemar Kita fait n'importe quoi. »#EDS pic.twitter.com/rPH4BK3DsZ — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 10, 2026

«Il fait n'importe quoi» « J'en ai marre. Il n'y a aucune cohérence, aucune continuité. C'est l'argent de Monsieur Kita, il fait bien ce qu'il veut, mais la finalité, c'est qu'il fait n'importe quoi. Il est en train de massacrer son club. Les transferts, ça n'a aucun sens. Il dit en début de saison qu'il veut faire confiance à la jeunesse, qu'il veut un projet sur le long terme avec Luis Castro, il vire Luis Castro, il reprend des mecs d'expérience au mercato hivernal, il choisit de mettre Ahmed Kantari, qu'il vire parce que ça n'allait plus, et il rappelle encore un autre entraineur », a pesté Giovanni Castaldi sur La Chaîne L'Equipe.