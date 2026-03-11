«J’en ai marre», Castaldi vide son sac sur la Chaine L’Equipe !

Ce mardi, Giovanni Castaldi était présent sur le plateau de L'Equipe du soir. Interrogé sur la situation d'un club de Ligue 1, le journaliste sportif a poussé un énorme coup de gueule. En effet, Giovanni Castaldi a dénoncé ouvertement la gestion du président de cette écurie de l'hexagone.
Giovanni Castaldi était présent sur le plateau de L'Equipe du soir ce mardi. Alors que le cas du FC Nantes était évoqué, le journaliste sportif est sorti de ses gonds, pointant du doigt Waldemar Kita, le président des Canaris.
«Il fait n'importe quoi»
« J'en ai marre. Il n'y a aucune cohérence, aucune continuité. C'est l'argent de Monsieur Kita, il fait bien ce qu'il veut, mais la finalité, c'est qu'il fait n'importe quoi. Il est en train de massacrer son club. Les transferts, ça n'a aucun sens. Il dit en début de saison qu'il veut faire confiance à la jeunesse, qu'il veut un projet sur le long terme avec Luis Castro, il vire Luis Castro, il reprend des mecs d'expérience au mercato hivernal, il choisit de mettre Ahmed Kantari, qu'il vire parce que ça n'allait plus, et il rappelle encore un autre entraineur », a pesté Giovanni Castaldi sur La Chaîne L'Equipe.
«Il est en train de massacrer son club»
Pour rappel, Luis Castro a été recruté par Waldemar Kita le 1er juillet 2025. Et après avoir passé seulement cinq mois sur le banc du FC Nantes, le technicien portugais de 45 ans a été remercié. Pour pallier le départ de Luis Castro, Waldemar Kita a décidé de miser sur Ahmed Kantari. Toutefois, le coach marocain de 40 ans n'a eu que trois mois pour faire ses preuves, ayant été limogé le 10 mars. Dans la foulée, les Canaris ont annoncé le retour de Vahid Halilhodzic. L'ex-coach du PSG ayant dirigé le club lors de la saison 2018-2019 (du 2 octobre au 2 aout).