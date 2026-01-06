Giovanni Castaldi : La rupture en plein direct !

Alors que Luis Enrique n'a pas manqué de pousser un coup de gueule après l'arrêt du match entre le PSG et le Paris FC à cause de chants anti-Marseillais, Giovanni Castaldi marque la rupture avec le technicien espagnol auquel il reproche notamment de ne s'être positionné contre ces chants discriminatoires.
Comme très souvent avant un Classique, le Parc des Princes a lancé le match. En effet, à quelques jours du Trophée des champions qui opposera le PSG à l'OM, le public parisien a entonné certains chants anti-Marseillais dans les dernières minutes du derby remporté face au Paris FC (2-1). Un comportement qui a provoqué l'arrêt du match par les arbitres, ce qui a eu tendance à rendre fou Luis Enrique.
Le gros coup de gueule de Luis Enrique
« Ils n'entendent des chants méchants qu'au Parc des Princes. Je suis fatigué de voir qu'ils n'arrêtent que nos matches. Je suis en colère parce qu'ils n'arrêtent que nos matchs. Nous allons dans tous les stades en tant que visiteurs et dans tous les stades, il y a des chants contre nos joueurs, des chants contre notre club, des chants contre notre président, des chants contre tout. Ils n'arrêtent jamais le match. Ils ne l'arrêtent qu'à Paris. C'est ça, la critique », confiait l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+.
«Il faut arrêter avec ce type de chants discriminants»
S'il n'est pas totalement en désaccord avec Luis Enrique, Giovanni Castaldi rompt toutefois avec le coach du PSG auquel il reproche de ne pas avoir critiqué ces chants. « J’aurais aimé que Luis Enrique ait un mot pour dire que ces chants-là, ça n’avait pas du tout une place dans un stade de foot et qu’il faut arrêter avec ce type de chants discriminants », regrette le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.