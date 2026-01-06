Giovanni Castaldi : La rupture en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Luis Enrique n'a pas manqué de pousser un coup de gueule après l'arrêt du match entre le PSG et le Paris FC à cause de chants anti-Marseillais, Giovanni Castaldi marque la rupture avec le technicien espagnol auquel il reproche notamment de ne s'être positionné contre ces chants discriminatoires.

Comme très souvent avant un Classique, le Parc des Princes a lancé le match. En effet, à quelques jours du Trophée des champions qui opposera le PSG à l'OM, le public parisien a entonné certains chants anti-Marseillais dans les dernières minutes du derby remporté face au Paris FC (2-1). Un comportement qui a provoqué l'arrêt du match par les arbitres, ce qui a eu tendance à rendre fou Luis Enrique.

Le gros coup de gueule de Luis Enrique « Ils n'entendent des chants méchants qu'au Parc des Princes. Je suis fatigué de voir qu'ils n'arrêtent que nos matches. Je suis en colère parce qu'ils n'arrêtent que nos matchs. Nous allons dans tous les stades en tant que visiteurs et dans tous les stades, il y a des chants contre nos joueurs, des chants contre notre club, des chants contre notre président, des chants contre tout. Ils n'arrêtent jamais le match. Ils ne l'arrêtent qu'à Paris. C'est ça, la critique », confiait l'entraîneur du PSG au micro de Ligue1+.