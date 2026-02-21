Kylian Mbappé : Il a signé au PSG pour l’argent ? La rumeur qui a fait sourire sa famille

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé a connu une carrière exceptionnelle à un gros rythme. En effet le joueur de 27 ans a connu des débuts rapides en faisant parler de lui à un très jeune âge. Après ses débuts très remarqués à Monaco, il n'a pas mis longtemps avant de rejoindre le PSG. Un choix qui ne serait pas du tout motivé par l'argent.

Né dans une famille de sportifs, Kylian Mbappé a été bien servi pour connaître un début de carrière professionnelle efficace. L'attaquant français est arrivé au PSG en 2017 à seulement 18 ans et il y a eu des rumeurs concernant ses motivations puisqu'à l'époque, le PSG avait mis le paquet pour le recruter. Son oncle Pierre s'était exprimé sur le sujet, répondant à quelques rumeurs.

Mbappé dans un entourage familial sain Bien entouré depuis toujours, Kylian Mbappé a quitté la maison très jeune mais a été bien lancé par ses parents. Son oncle Pierre a pu voir son développement et confirme que tout s'est très bien passé pour lui dans sa jeunesse. « Kylian a grandi dans un climat très favorable. Pendant les cinq premières années de sa vie, il était le seul neveu de la famille. Il a été gâté, sans être pourri » expliquait Pierre Mbappé à L'Equipe en 2017.