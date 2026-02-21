Ousmane Dembélé, des retrouvailles avec son ami loin du PSG ?

La rédaction

Ousmane Dembélé se trouve dans la troisième saison de son contrat au PSG, année où le comité directeur parisien tombe généralement d'accord pour une prolongation. Le cas de figure du Ballon d'or 2025 s'annonce ardu, ouvrant le champ des possibles pour la suite de sa carrière. Et pourquoi pas très loin de Paris ? C'est notre sondage du jour !

Depuis le début de l'année civile, la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé fait parler. L'engagement du joueur qui a été nommé MVP de la dernière Ligue des champions prendra fin le 30 juin 2028 comme le stipule son bail signé à l'été 2023 à son arrivée du FC Barcelone. Devenu depuis la star offensive du Paris Saint-Germain, artisan de la conquête de la C1 et Ballon d'or 2025, Dembélé a rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions et le Ballon d'or. Lionel Messi et Zinedine Zidane l'ont fait, pas Cristiano Ronaldo par exemple ou encore Kylian Mbappé qui ont hérité de contrats stratosphériques depuis le début de leurs carrières respectives.

«Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme en Arabie Saoudite» Kylian Mbappé avait même choisi de rester au PSG au printemps 2022 en signant un contrat pharaonique dans lequel était inclus des primes de fidélités augmentant à chaque saison. Forcément, de par son statut de Ballon d'or, Ousmane Dembélé serait donc dans son droit de réclamer une belle revalorisation salariale. Cependant, au vu de la nouvelle politique du PSG, il se pourrait que les deux parties tombent dans une impasse selon Walid Acherchour qui voit même une issue saoudienne pour celui qui est surnommé « Dembouz ». « Dembélé est arrivé à Paris avec un très gros salaire déjà. Le PSG avait cru en lui à l’époque, et ça a été payant. Mais le PSG ne doit pas aller dans des sommes délirantes pour tenter de le prolonger. Après Dembélé, quand il regarde Haaland ou les meilleurs attaquants du monde, il doit se dire qu’il mérite une revalorisation salariale avec un montant assez conséquent. Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme en Arabie Saoudite. Et comme avec Donnarumma, le PSG se posera la question de savoir s’il va rester à son meilleur niveau avec un meilleur salaire à assumer. Donc je ne serais pas surpris de le voir partir en Arabie Saoudite ! ».