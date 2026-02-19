Un joueur du PSG envoie un message à Ousmane Dembélé : «Il a répondu de la meilleure des manières»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, après la défaite à Rennes, Ousmane Dembélé n'a pas manqué de pousser un coup de gueule face à l'individualisme de certains de ses coéquipiers. Mais l'un d'entre eux a livré une prestation jugée parfaite par un consultant.

Après la défaite contre Rennes (1-3), Ousmane Dembélé avait décidé de prendre les choses en mains, en pointant du doigt l'attitude de certains de ses coéquipiers notamment en terme d'individualisme. Selon plusieurs observateurs, Désiré Doué était principalement visé par le Ballon d'Or. Mais ce dernier a remis les pendules à l'heure avec un doublé contre l'AS Monaco en barrage de la Ligue des champions.

Doué, la réponse parfaite ? « Il a eu la meilleure des réponses possibles. Il a été performant sur le terrain, Luis Enrique le met sur le banc et je trouve qu’il a eu la bonne réaction de le mettre sur le banc parce qu’il sortait d’un non match à Rennes. Il le met sur le banc. Désiré Doué à la réponse parfaite, il a été étincelant sur le terrain. Qu’il mette ses mains sur ses oreilles, le doigt dans les oreilles, qu’est-ce qu’on en a à faire ? Il montre qu’il a du caractère, c’est un jeune joueur et il a le droit de réagir comme ça. On a tous de l’égo, Jérôme (Rothen), Duga (Dugarry), moi, on a tous un peu d’égo », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.