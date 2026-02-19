Vente du Parc des princes : L'appel aux «négociations» est lancé au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et le Parc des princes ne font qu'un. L'antre du club de la capitale au-dessus du périphérique est le domicile du champion d'Europe, mais pourrait ne plus l'être à l'avenir puisque le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà communiqué les ambitions des propriétaires qatariens de bâtir un nouveau complexe ailleurs au vu de la réticence de la Mairie de Paris de céder le bien. Mais les temps changent... Explications.

Voici un feuilleton qui dure depuis de longs mois désormais. Ne parvenant pas à tomber d'accord avec Anne Hidalgo, Maire de Paris, Nasser Al-Khelaïfi affirmait à RMC en novembre 2024 par le biais de l'émission Rothen s'enflamme que le projet de construction d'un nouveau stade était bel et bien d'actualité en raison de l'absence d'un consensus avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des princes. Montigny-le-Bretonneux, Massy, Ris-Orangis, quel lieu pour le nouveau stade du Paris Saint-Germain ?

Mon projet pour le #ParcdesPrinces est clair: entrer en négociation avec le PSG pour négocier sa vente, en contrepartie d'un complexe culturel et sportif appelé "parc PSG".

C'est la solution de bon sens, dans l'intérêt de tous les Parisiens. pic.twitter.com/krVJrGPGeR — Rachida Dati ن (@datirachida) February 19, 2026

«Il faut que ce Parc des princes participe de son rayonnement avec le plus grand club européen» Finalement, le PSG pourrait rester à Porte d'Auteuil. Les élections municipales de Paris se tiendront les 15 et 22 mars prochain. L'identité du successeur d'Anne Hidalgo demeure inconnue à l'instant T, mais certains candidats semblent être bien décidés à s'asseoir à nouveau avec les hauts décideurs du Paris Saint-Germain dans le but de tomber d'accord pour une vente de la propriété municipale aux propriétaires qatariens du club. C'est le discours tenu par Rachida Dati, candidate Les Républicains, à la Mairie de Paris sur le plateau du 12/13 d'Ici Paris ce jeudi. « J'ai dit que je rentrerais en négociations évidemment avec le club parce que le Parc des princes est un objet patrimonial exceptionnel à Paris. On n'a pas de politique sportive à Paris, comme je le disais, Paris c'est tout petit. Nous sommes en carence d'équipements sportifs. Il faut que ce Parc des princes participe de son rayonnement avec le plus grand club européen et participe aussi de son attractivité pour l'ensemble des Parisiens. J'en ferais un complexe sportif et culturel de manière inédite à Paris ».