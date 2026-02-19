Kylian Mbappé s'est trouvé un nouveau «petit frère» au PSG (on connait son identité)

Kylian Mbappé aura donc passé 7 saisons sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017, le Français décidait de partir en 2024 pour réaliser son rêve : signer au Real Madrid. Le voilà aujourd'hui en Espagne, mais il garde encore certaines relations avec quelques ex-coéquipiers du PSG. Mbappé est notamment proche de l'un d'eux, au point de se considérer comme son grand frère.
Entre Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire s'est donc terminé à l'été 2024. Après 7 saisons dans la capitale française, l'attaquant n'a pas voulu signer de nouveau contrat et c'est donc libre qu'il a rejoint le Real Madrid. Mbappé a alors laissé derrière lui plusieurs amis au PSG, mais voilà qu'il en retrouve certains à l'occasion des rassemblements de l'équipe de France. C'est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery dont il est visiblement très proche.
« Je me sens un peu comme son grand frère »
Entre Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery, la relation serait particulière. Quasiment fraternelle entre les deux anciens coéquipiers du PSG. Celui qui est aujourd'hui au Real Madrid avait d'ailleurs pu en dire plus à ce sujet en 2024 à l'occasion d'un entretien accordé à Ouest France. Mbappé confiait alors : « Warren… Il fait tellement de bien, mais aussi tellement de mal, car il nous vieillit alors qu’on n’est même pas vieux ! (sourire). Sur le terrain, c’est un milieu de terrain moderne, avec beaucoup de talent, qui joue comme un mec de 30 ans. Ce qu’il fait est incroyable. Et en dehors, je vois qu’il est pote avec mon petit frère ! Forcément, je me sens un peu comme son grand frère. J’essaie vraiment de le guider, de l’aider au maximum, tout en le laissant faire son chemin, car c’est comme ça qu’il va continuer d’apprendre ».
« Il a toutes les armes pour devenir celui qu’il veut être »
« Si nous avons un destin similaire ? Peut-être, mais je pense que c’est encore plus dur pour lui. Moi, j’ai été programmé pour arriver là. Depuis mes 13 ans, la route a été tracée, étape par étape. Warren est, lui, arrivé soudainement ! D’un coup, boum ! Dès 16 ans, il s’entraînait avec nous. Mais il a tout de suite été accepté par les joueurs, parce que le talent est toujours reconnu au PSG. Maintenant, il va être confronté aux difficultés de la confirmation, et de l’incarnation du projet parisien, car je connais l’exigence qui en découle. J’espère qu’il n’aura pas trop de pression. Il a toutes les armes pour devenir celui qu’il veut être. À lui de continuer », confiait également Kylian Mbappé à propos de Warren Zaïre-Emery, étant déjà passé par où le joueur du PSG devrait passer.