Ousmane Dembélé «est un malade» : Kylian Mbappé a balancé sur son «ami»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se côtoient régulièrement lors des rassemblements de l'équipe de France, les deux joueurs ont eu la chance de jouer ensemble au PSG. Mais voilà que ça fait maintenant plusieurs années que Mbappé et Dembélé se connaissent, ayant ainsi noué une forte amitié. Une relation à propos de laquelle le joueur du Real Madrid avait tout dit.

En 2023, le PSG déboursait 50M€ pour faire venir Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Ainsi, pendant une saison, il a pu être associé à Kylian Mbappé, alors que les deux joueurs avaient déjà pu faire de gros dégâts ensemble sous le maillot de l'équipe de France. Proches sur le terrain, Mbappé et Dembélé le sont également en dehors, eux qui se connaissent depuis plusieurs années. De quoi leur permettre d'entretenir aujourd'hui une belle amitié.

Coup de gueule d’Ousmane Dembélé : «Piqué», un joueur du PSG lâche la «réponse parfaite» ! https://t.co/cdBFgGww6u — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Vous ne trouverez jamais un joueur qui vous parle mal d’Ousmane Dembélé » Et pour Ouest France, Kylian Mbappé en avait d'ailleurs dit plus sur sa relation avec Ousmane Dembélé. Ainsi, en 2024, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France confiait : « Oh ! Mon ami. On s’est connus il y a onze ans, lors d’un tournoi U16-U17 à Monaco, où il était venu avec Rennes. On avait joué l’un contre l’autre, puis on avait discuté, et très vite rigolé. On a continué à échanger après, et on ne s’est jamais perdus de vue. Je peux raconter tellement d’anecdotes qu’elles prendraient toute l’interview (sourire). On se voit tout le temps. On ne joue plus à Fifa, mais à NBA 2K. Je suis plus fort que lui. Non, sérieux, il n’y a même pas débat ! Ce mec est un malade (rires). Mais il est tellement attachant. Il a cette légèreté contagieuse, qui fait qu’il est aimé dans tous les vestiaires où il est passé. Dans le groupe, c’est un élément majeur. Franchement, vous ne trouverez jamais un joueur qui vous parle mal d’Ousmane Dembélé ».