Ousmane Dembélé «est un malade» : Kylian Mbappé a balancé sur son «ami»

Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se côtoient régulièrement lors des rassemblements de l'équipe de France, les deux joueurs ont eu la chance de jouer ensemble au PSG. Mais voilà que ça fait maintenant plusieurs années que Mbappé et Dembélé se connaissent, ayant ainsi noué une forte amitié. Une relation à propos de laquelle le joueur du Real Madrid avait tout dit.
En 2023, le PSG déboursait 50M€ pour faire venir Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Ainsi, pendant une saison, il a pu être associé à Kylian Mbappé, alors que les deux joueurs avaient déjà pu faire de gros dégâts ensemble sous le maillot de l'équipe de France. Proches sur le terrain, Mbappé et Dembélé le sont également en dehors, eux qui se connaissent depuis plusieurs années. De quoi leur permettre d'entretenir aujourd'hui une belle amitié.
« Vous ne trouverez jamais un joueur qui vous parle mal d’Ousmane Dembélé »
Et pour Ouest France, Kylian Mbappé en avait d'ailleurs dit plus sur sa relation avec Ousmane Dembélé. Ainsi, en 2024, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France confiait : « Oh ! Mon ami. On s’est connus il y a onze ans, lors d’un tournoi U16-U17 à Monaco, où il était venu avec Rennes. On avait joué l’un contre l’autre, puis on avait discuté, et très vite rigolé. On a continué à échanger après, et on ne s’est jamais perdus de vue. Je peux raconter tellement d’anecdotes qu’elles prendraient toute l’interview (sourire). On se voit tout le temps. On ne joue plus à Fifa, mais à NBA 2K. Je suis plus fort que lui. Non, sérieux, il n’y a même pas débat ! Ce mec est un malade (rires). Mais il est tellement attachant. Il a cette légèreté contagieuse, qui fait qu’il est aimé dans tous les vestiaires où il est passé. Dans le groupe, c’est un élément majeur. Franchement, vous ne trouverez jamais un joueur qui vous parle mal d’Ousmane Dembélé ».
« Je suis si content de ce qui lui arrive au PSG »
« Son talent est indéniable. J’essaie de le pousser au maximum, tout le temps. Je comprends ce que veut dire Luis Enrique lorsqu’il dit qu’il est le joueur le plus déséquilibrant du monde. Il a les deux pieds, il peut partir dans toutes les directions. S’il est droitier ou gaucher ? (rires). Lui dit souvent qu’il conduit mieux du gauche, et frappe mieux du droit. Faites ce que vous voulez avec ça (rires). De toute façon, lui-même ne sait pas. C’est un mytho, ce mec (rires). Plus sérieusement, je suis si content de ce qui lui arrive au PSG, où il est épanoui », poursuivait ensuite Kylian Mbappé à propos d'Ousmane Dembélé.