«Il vit avec un travesti» : Kylian Mbappé reçoit un réponse après le scandale raciste (et elle est lunaire)

Mardi soir, la rencontre de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid a été émaillée par un incident raciste impliquant Vinicius Jr et Gianluca Prestianni. Après le match, c'est Kylian Mbappé qui s'était présenté devant les médias pour dénoncer les propos de l'Argentin. Voilà que l'attaquant du Real Madrid a obtenu une réponse à ce qu'il a pu dire et c'est incroyable.
Cela fait maintenant un moment que Vinicius Jr est victime d'incidents racistes. En Espagne, l'attaquant du Real Madrid a fait l'objet de très nombreuses insultes de la part de supporters adverses. Cette fois, c'est un joueur qui aurait dérapé lors d'un match de Ligue des Champions. En effet, ce mardi soir, la Casa Blanca affrontait Benfica et c'est après le but et la célébration de Vinicius Jr que Gianluca Prestianni aurait prononcé des mots qui font scandale.
« Il s'est très mal comporté »
C'est d'ailleurs Kylian Mbappé qui a révélé ce qu'aurait dit Gianluca Prestianni à Vinicius Jr. En effet, après le match, le Français s'est présenté en zone mixte, expliquant alors devant les différents journalistes : « Que s'est-il passé ? Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».
« Ce n'est pas normal qu'un homme vive avec un travesti »
Ce qu'a pu dire Kylian Mbappé a bien évidemment été repris partout dans le monde et voilà que certains n'ont pas manqué de répondre à l'attaquant du Real Madrid. Ça a été le cas de José Luis Chilavert, ancien gardien du Paraguay. Mais voilà que ce qu'il a pu dire à Rivadavia risque aussi de faire polémique : « Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Et puis, qui est solidaire de Vinicius ? Mbappé. Que peut bien dire Mbappé ? Il parle de valeurs et de tout ça, et il vit avec un travesti. Ce n'est pas normal. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais ce n'est pas normal qu'un homme vive avec un travesti. C'est le rôle des femmes »