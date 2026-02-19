«Il vit avec un travesti» : Kylian Mbappé reçoit un réponse après le scandale raciste (et elle est lunaire)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, la rencontre de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid a été émaillée par un incident raciste impliquant Vinicius Jr et Gianluca Prestianni. Après le match, c'est Kylian Mbappé qui s'était présenté devant les médias pour dénoncer les propos de l'Argentin. Voilà que l'attaquant du Real Madrid a obtenu une réponse à ce qu'il a pu dire et c'est incroyable.

Cela fait maintenant un moment que Vinicius Jr est victime d'incidents racistes. En Espagne, l'attaquant du Real Madrid a fait l'objet de très nombreuses insultes de la part de supporters adverses. Cette fois, c'est un joueur qui aurait dérapé lors d'un match de Ligue des Champions. En effet, ce mardi soir, la Casa Blanca affrontait Benfica et c'est après le but et la célébration de Vinicius Jr que Gianluca Prestianni aurait prononcé des mots qui font scandale.

« Il s'est très mal comporté » C'est d'ailleurs Kylian Mbappé qui a révélé ce qu'aurait dit Gianluca Prestianni à Vinicius Jr. En effet, après le match, le Français s'est présenté en zone mixte, expliquant alors devant les différents journalistes : « Que s'est-il passé ? Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».