Scandale raciste : Kylian Mbappé craque, il n’est pas le seul !

Pierrick Levallet

Malgré sa victoire ce mardi soir contre Benfica en Ligue des champions (0-1), le Real Madrid a vécu une soirée en proie au scandale. Il faut dire que Vinicius Jr aurait été victime d’insultes racistes de la part d’un certain Gianluca Prestianni. Cette scène a fait craquer Kylian Mbappé. Mais l’international français n’est pas le seul à avoir exprimé sa colère.

La victoire du Real Madrid ce mardi soir contre Benfica en Ligue des champions (0-1) a été entachée par une polémique raciste. Vinicius Jr aurait en effet été victime d’insultes racistes de la part d’un certain Gianluca Prestianni. Témoin de la scène, Kylian Mbappé aurait craqué en plein match. « Tu es un p*tain de raciste » aurait ainsi lancé le capitaine de l’équipe de France à l’international français dans des images captées par Movistar. L’ancien du PSG n’est toutefois pas le seul à avoir exprimé sa colère.

Kylian Mbappé «a tout expliqué à José Mourinho» « Kylian Mbappé est venu en zone mixte. Il s’est arrêté un peu plus longuement parce qu’il était plus près de la situation. Il maintient que le joueur argentin, dont il a refusé de citer le nom mais qui s’appelle Gianluca Prestianni, avait insulté à cinq reprises Vinicius de singe. Il demande clairement à ce que ce joueur ne joue plus la Ligue des champions. En tout cas, il ne veut pas le voir au Bernabéu la semaine prochaine. Il a tout expliqué à José Mourinho, qu’il comprend qu’il ne puisse pas prendre parti comme ça parce qu’il n’était pas près de l’action » a d’abord confié Damien Degorre pour L’Equipe du Soir.