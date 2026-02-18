Incident raciste avec Vinicius Jr : Il révèle ce qui a été dit (et c'est tout aussi grave)

Buteur ce mardi soir contre Benfica, Vinicius Jr a offert la victoire au Real Madrid en terres portugaises. Mais voilà qu'à la suite de sa réalisation, le Brésilien aurait été la cible d'insultes racistes de la part d'un adversaire. Mis en cause, Gianluca Prestianni se serait défendu en dévoilant exactement ce qu'il aurait dit. Et voilà que ce serait quand même très grave...
Le Real Madrid s'est imposé ce mardi soir face au Benfica, mais l'essentiel est ailleurs pour la Casa Blanca. En effet, dans les rangs merengue, on est monté au créneau pour défendre Vinicius Jr, qui aurait été victime d'insultes racistes en plein match de la part de Gianluca Prestianni. Des faits d'ailleurs assurés par Kylian Mbappé après la rencontre : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».
Des insultes homophobes ?
Gianluca Prestianni a-t-il bel et bien prononcé ces mots à l'encontre de Vinicius Jr ? Le joueur de Benfica a été filmé avec son maillot devant la bouche et on n'a pas pu distinguer ce qu'il a pu dire. L'Argentin assurerait lui avoir prononcé d'autres insultes, qui seraient pourtant aussi graves. En effet, en zone mixte, Aurélien Tchouaméni a fait savoir : « Vincius nous a dit qu'il a été insulté de singe. Le joueur de Benfica a répondu qu'il l'a appelé tapette ».
« Ce joueur, là, lui ne mérite pas de jouer la Ligue des champions »
Que ce soit du racisme ou de l'homophobie, Gianluca Prestianni aurait donc fauté. Cela sera-t-il sanctionné ? Kylian Mbappé a pris position pour cela, expliquant ainsi : « Cela ne doit pas arriver sur un terrain de football. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps ici. J'ai joué au Portugal à plusieurs reprises, il ne s'est jamais rien passé. J'ai le maximum de respect pour Benfica. J'ai joué avec de nombreux coéquipiers portugais qui sont même devenus des amis. Mais ce joueur, là, lui ne mérite pas de jouer la Ligue des champions. On parle de la plus belle compétition, celle qui fait rêver les enfants. Cela ne peut pas en rester là ».