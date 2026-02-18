Incident raciste avec Vinicius Jr : Il révèle ce qui a été dit (et c'est tout aussi grave)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur ce mardi soir contre Benfica, Vinicius Jr a offert la victoire au Real Madrid en terres portugaises. Mais voilà qu'à la suite de sa réalisation, le Brésilien aurait été la cible d'insultes racistes de la part d'un adversaire. Mis en cause, Gianluca Prestianni se serait défendu en dévoilant exactement ce qu'il aurait dit. Et voilà que ce serait quand même très grave...

Le Real Madrid s'est imposé ce mardi soir face au Benfica, mais l'essentiel est ailleurs pour la Casa Blanca. En effet, dans les rangs merengue, on est monté au créneau pour défendre Vinicius Jr, qui aurait été victime d'insultes racistes en plein match de la part de Gianluca Prestianni. Des faits d'ailleurs assurés par Kylian Mbappé après la rencontre : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».

Vini refusing to play after racial abuse from a Benfica player!!



Disgraceful behaviour from Prestianni

pic.twitter.com/Cd4BT1OXaQ — Stop That Messi (@stopthatmessiii) February 17, 2026

Des insultes homophobes ? Gianluca Prestianni a-t-il bel et bien prononcé ces mots à l'encontre de Vinicius Jr ? Le joueur de Benfica a été filmé avec son maillot devant la bouche et on n'a pas pu distinguer ce qu'il a pu dire. L'Argentin assurerait lui avoir prononcé d'autres insultes, qui seraient pourtant aussi graves. En effet, en zone mixte, Aurélien Tchouaméni a fait savoir : « Vincius nous a dit qu'il a été insulté de singe. Le joueur de Benfica a répondu qu'il l'a appelé tapette ».