Incident raciste : Kylian Mbappé révèle exactement ce qu'il s'est dit sur le terrain

Ce mardi soir, le Real Madrid a remporté son seizième de finale aller de Ligue des Champions face à Benfica (0-1). Une victoire importante pour la Casa Blanca, mais voilà que ce qu'on retiendra de cette rencontre n'est pas le résultat. En effet, le match a été émaillé d'un incident raciste entre Vinicius Jr et Gianluca Prestianni. Mais que s'est-il exactement passé ? Kylian Mbappé a tout raconté au coup de sifflet final.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Vinicius Jr est visé par des insultes racistes. A-t-on assisté à un nouvel épisode ce mardi soir du côté de Lisbonne lors de la rencontre entre Benfica et le Real Madrid ? Alors que le Brésilien venait de marquer, au moment de se replacer Gianluca Prestianni, joueur lisboète, aurait eu des mots à l'égard de Vinicius Jr. Filmé en train de se cacher la bouche avec son maillot, on n'a donc pas pu distinguer ce que disait l'Argentin. Mais Kylian Mbappé a lui tout entendu.

« Il s'est très mal comporté » Après la victoire du Real Madrid, Kylian Mbappé s'est présenté en zone mixte pour donner sa version des faits et ce qu'aurait donc dit Gianluca Prestianni à Vinicius Jr. Que s'est-il alors passé sur le terrain ? Dans des propos rapportés par L'Equipe, Mbappé a alors fait savoir : « Vini a marqué un but, un but splendide, puis on est allés danser devant le public. Cela arrive quand on marque. Puis il y a eu un moment de crispation avec les joueurs de Benfica. Ça aussi, ça arrive en Ligue des champions. C'est la plus belle compétition au monde et tout le monde veut gagner. Puis il y a eu le joueur avec le numéro 25, je ne veux pas dire son nom (Gianluca Prestianni). Il s'est très mal comporté. Il a placé son maillot devant la bouche et, cinq fois, je dis bien cinq fois, il a dit « mono » (singe en espagnol) ».