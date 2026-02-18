«P*tain de raciste» : L’insulte qui fait craquer Kylian Mbappé en plein match !

Pierrick Levallet

Ce mardi, le Real Madrid et Benfica se sont de nouveau retrouvés en Ligue des champions. Le club madrilène s’est imposé lors de la première manche sur la pelouse lisboète (0-1). La rencontre a toutefois été marquée par une polémique raciste. Une insulte a notamment fait dégoupiller Kylian Mbappé pendant la partie.

Le sort réserve parfois des surprises, surtout dans le football. Le Real Madrid, battu par Benfica le 28 janvier dernier en Ligue des champions, a tiré le club lisboète pour les barrages de la compétition européenne. La première manche s’est déroulée ce mardi soir sur la pelouse lusitanienne, et les Merengue se sont imposés (0-1). Seulement, la partie a été marquée par une polémique raciste.

Mbappé dégoupille après une insulte raciste En effet, Gianluca Prestianni aurait insulté Vinicius Jr de singe tout en recouvrant sa bouche. Il n’en fallait pas plus pour rendre le Brésilien fou de rage. Mais Kylian Mbappé était visiblement lui aussi particulièrement remonté. « Tu es un p*tain de raciste » aurait ainsi lancé le capitaine de l’équipe de France à l’international argentin à plusieurs reprises dans des images captées par Movistar. Pour le champion du monde 2018, de telles insultes sont inacceptables et il l’a prouvé en prenant la défense de son coéquipier au Real Madrid.