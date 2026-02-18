«P*tain de raciste» : L’insulte qui fait craquer Kylian Mbappé en plein match !

Ce mardi, le Real Madrid et Benfica se sont de nouveau retrouvés en Ligue des champions. Le club madrilène s’est imposé lors de la première manche sur la pelouse lisboète (0-1). La rencontre a toutefois été marquée par une polémique raciste. Une insulte a notamment fait dégoupiller Kylian Mbappé pendant la partie.
Le sort réserve parfois des surprises, surtout dans le football. Le Real Madrid, battu par Benfica le 28 janvier dernier en Ligue des champions, a tiré le club lisboète pour les barrages de la compétition européenne. La première manche s’est déroulée ce mardi soir sur la pelouse lusitanienne, et les Merengue se sont imposés (0-1). Seulement, la partie a été marquée par une polémique raciste.
Mbappé dégoupille après une insulte raciste
En effet, Gianluca Prestianni aurait insulté Vinicius Jr de singe tout en recouvrant sa bouche. Il n’en fallait pas plus pour rendre le Brésilien fou de rage. Mais Kylian Mbappé était visiblement lui aussi particulièrement remonté. « Tu es un p*tain de raciste » aurait ainsi lancé le capitaine de l’équipe de France à l’international argentin à plusieurs reprises dans des images captées par Movistar. Pour le champion du monde 2018, de telles insultes sont inacceptables et il l’a prouvé en prenant la défense de son coéquipier au Real Madrid.
Le match retour entre Benfica et le Real Madrid promet d'être électrique
Le match retour le 25 février prochain promet donc d’être intense. Le Real Madrid a pris l’avantage, mais Benfica a prouvé en janvier dernier que tout était possible. Si on rajoute la polémique raciste au contexte de la rencontre, le rendez-vous au Santiago Bernabéu promet d’être électrique. Kylian Mbappé a en tout cas prouvé qu’il ne comptait laisser passer aucune insulte de ce genre, même si elles ne lui sont pas directement destinées. Vinicius Jr appréciera en tout cas certainement le soutien de son coéquipier face à de tels agissements.