Zidane : Kylian Mbappé l’a rencontré (ses parents ne s’attendaient pas à cette réaction )

Annoncé comme le futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane aurait alors sous ses ordres un certain Kylian Mbappé. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs très bien et ce depuis plusieurs années maintenant. L’actuel attaquant du Real Madrid avait même eu l’occasion de rencontrer Zizou par le passé et sa réaction en avait alors surpris certain.
A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. C’est donc un rêve qui est devenu réalité pour le Français. En effet, depuis son plus jeune âge, l’ancien du PSG s’imaginait un jour avec le maillot de la Casa Blanca. S’il a fini par la rejoindre en 2024, Mbappé aurait pu débarquer bien plus tôt. A plusieurs reprises, le Real Madrid a tenté de s’offrir l’attaquant, lui ayant même fait passer un essai… alors qu’il n’avait que 14 ans.
« Quand ce Monsieur ouvre la porte, il n’y a plus rien qui sort »
A cette époque, Kylian Mbappé s’était donc rendu en Espagne pour découvrir les installations du Real Madrid. Et c’est alors qu’il avait été accueilli par Zinedine Zidane. « Il y a une belle relation entre mon fils et Zinedine Zidane ? Oui, il y a une petite histoire commune. C’est lui qui l’a accueilli à Madrid quand il passait un test ? Oui bien sûr », a d’abord raconté Wilfrid Mbappé sur le plateau de C à Vous. Le père de Kylian Mbappé a ensuite révélé la réaction de ce dernier face à Zidane, confiant : « Kylian, il faut savoir que quand il est petit, c’est un électron libre, il fait beaucoup de boucan. Quand ce Monsieur ouvre la porte, il n’y a plus rien qui sort ».
« Je me suis liquéfié »
Kylian Mbappé avait d’ailleurs lui aussi raconté cette fois où il s’était retrouvé face à Zinedine Zidane. Le désormais joueur du Real Madrid avait alors dévoilé : « Je n’oublierai jamais le moment où on est arrivé au centre d’entraînement depuis l’aéroport. Zidane nous a accueilli sur le parking près de sa voiture et c’était une très belle voiture, bien sûr. On s’est dit bonjour et il m’a proposé de me conduire au terrain pour l’entraînement. Il montrait le siège passager, genre, “vas-y, monte.”. Mais je me suis liquéfié et j’ai demandé, “Je dois enlever mes chaussures ?”. Ahahaha ! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Mais c’était la voiture de Zizou ! Il a trouvé ça très marrant. Il a répondu, “Bien sûr que non, allez, monte.”. Il m’a conduit jusqu’au terrain d’entraînement et je me disais dans ma tête, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas vrai ».