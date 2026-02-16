Zidane : Kylian Mbappé l’a rencontré (ses parents ne s’attendaient pas à cette réaction )

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme le futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane aurait alors sous ses ordres un certain Kylian Mbappé. Les deux hommes se connaissent d’ailleurs très bien et ce depuis plusieurs années maintenant. L’actuel attaquant du Real Madrid avait même eu l’occasion de rencontrer Zizou par le passé et sa réaction en avait alors surpris certain.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. C’est donc un rêve qui est devenu réalité pour le Français. En effet, depuis son plus jeune âge, l’ancien du PSG s’imaginait un jour avec le maillot de la Casa Blanca. S’il a fini par la rejoindre en 2024, Mbappé aurait pu débarquer bien plus tôt. A plusieurs reprises, le Real Madrid a tenté de s’offrir l’attaquant, lui ayant même fait passer un essai… alors qu’il n’avait que 14 ans.

« Quand ce Monsieur ouvre la porte, il n’y a plus rien qui sort » A cette époque, Kylian Mbappé s’était donc rendu en Espagne pour découvrir les installations du Real Madrid. Et c’est alors qu’il avait été accueilli par Zinedine Zidane. « Il y a une belle relation entre mon fils et Zinedine Zidane ? Oui, il y a une petite histoire commune. C’est lui qui l’a accueilli à Madrid quand il passait un test ? Oui bien sûr », a d’abord raconté Wilfrid Mbappé sur le plateau de C à Vous. Le père de Kylian Mbappé a ensuite révélé la réaction de ce dernier face à Zidane, confiant : « Kylian, il faut savoir que quand il est petit, c’est un électron libre, il fait beaucoup de boucan. Quand ce Monsieur ouvre la porte, il n’y a plus rien qui sort ».