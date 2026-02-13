Zinedine Zidane a mis «tout le monde dehors» : Son coup de gueule en privé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A première vue, Zinedine Zidane n'est clairement pas l'entraîneur le plus colérique. Mais voilà que ça n'a pas empêché le Français de pousser certains coups de gueule quand il était à la tête du Real Madrid. Les murs du vestiaire merengue ont tremblé du temps où Zizou était aux commandes. L'une de ses interventions a d'ailleurs marqué les esprits.

Plus que quelques mois avant de revoir Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Après la Coupe du monde 2026, il devrait vraisemblablement prendre les commandes de l'équipe de France et ainsi succéder à Didier Deschamps. Un retour aux affaires pour celui qui n'a plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid. Zidane avait d'ailleurs fait de grandes choses à la tête des Merengue, réussissant à tirer le meilleur de son groupe pour atteindre les sommets. Et pour cela, Zizou n'avait pas hésité à hausser le ton.

« Il a tenu un discours qui m'a fait halluciner » Difficile d'imaginer Zinedine Zidane pousser un coup de gueule étant donné sa personnalité. Et pourtant... Ancien joueur du Real Madrid, Borja Mayoral a assisté à une grosse colère du technicien français. En 2023, pour Offsiders, il racontait alors à propos de Zidane : « On perdait 1-0 à la pause, c'était contre le Bayern Munich. Un but de Kimmich, si je me souviens bien. On jouait très mal et Zidane est entré dans le vestiaire... Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. On rentre aux vestiaires, tout le monde est silencieux et arrive ensuite Zidane. Il a dit : tout le monde dehors, sauf les joueurs. Il a viré tout le monde. Les physios, les assistants, tout le monde. Il a tenu un discours qui m'a fait halluciner ».