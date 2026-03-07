Thierry Henry «était perdu» : Il a vécu le pire moment de sa carrière !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération, Thierry Henry a pourtant traversé des périodes extrêmement compliquées au cours de sa carrière. C’est notamment le cas à la Juventus, où il n’aura finalement passé que six mois sous les ordres d’un certain Carlo Ancelotti, qui le faisait jouer dans une position très étonnante.

C’est sans aucun doute l’un des plus gros regrets de la Juventus. Recruté à l'AS Monaco autour des 12M€, Thierry Henry avait tout pour réussir à Turin, aux côtés notamment de Didier Deschamps ou de Zinedine Zidane. Mais il n’y est pas resté longtemps, puisqu’il a fait ses valises seulement six mois après son arrivée pour rejoindre Arsenal... où il est finalement devenu une légende.

« Ancelotti était malade du 4-4-2 et dans son dispositif, Thierry Henry était latéral ! » Son coéquipier à l'époque, Alessio Tacchinardi est revenu sur cette tâche noire de la carrière de Thierry Henry, attaquant de formation à qui Carlo Ancelotti demandait d’évoluer à un poste plus qu’inhabituel. « Je me rappelle quand Titi est arrivé à la Juve. Il me faisait rigoler parce qu’il venait dans ma chambre en disant : “Mais je dois vraiment jouer défenseur ?”. Parce que Ancelotti était malade du 4-4-2 et dans son dispositif, Thierry Henry était latéral ! » a expliqué l’ancien international italien, dans un entretien accordé au podcast IlBianconero.