Zidane : Son grand projet annulé à Marseille, «ça ne s'est pas fait pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais...»

Zinedine Zidane s'est assis sur le toit du monde... à Paris avec l'équipe de France il y a bientôt 28 ans de cela. Le natif de Marseille a bien voyagé au cours de sa carrière de footballeur et a fini par définitivement s'installer à Madrid. Néanmoins, Zizou a toujours gardé des attaches avec ses racines marseillaises et aurait aimé mener à bien un projet dans sa ville de naissance... qui lui a été refusé...

Il est une idole de Marseille. Ayant grandi dans la cité phocéenne, Zinedine Zidane est une fierté locale qui a été un grand artisan de la première conquête de l'étoile mondiale de l'équipe de France en 1998 avec un doublé de la tête inscrit à Saint-Denis au Stade de France face au Brésil (3-0). Zizou est devenu une légende du football grâce à ses performances à l'étranger à la Juventus et au Real Madrid entre autres, mais il aurait pu arborer la tunique de l'Olympique de Marseille en 1992 avant de rejoindre le regretté Rolland Courbis aux Girondins de Bordeaux.

«Notre premier Z5, on aurait aimé et voulu que ce soit dans les quartiers nords à Marseille» Un rendez-vous manqué dans les premières années de la carrière de Zinedine Zidane. Au fil du temps, Zizou n'est jamais venu défendre les couleurs de l'OM, mais a souhaité lancer un projet dans la ville. Ce qui lui a été refusé à son grand dam. « Le projet Z5 est là depuis tout petit. Avec mes frangins, on avait envie de revenir comme quand on était dans le quartier, petits. On l'a fait que dans ce but là. Notre premier Z5, on aurait aimé et voulu que ce soit dans les quartiers nords à Marseille. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour des raisons qu'on ne connaîtra jamais. Mais c'était notre première envie, de pouvoir être dans les quartiers nords où on a grandi et commencé à taper dans le ballon », confiait Zinedine Zidane au cours d'une discussion pour Colinterview au complexe Z5... à Aix-en-Provence.