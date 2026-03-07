Problème «d’indiscipline» au XV de France : Cette annonce qui explique la claque en Écosse

Le XV de France a dit adieu au Grand Chelem après sa défaite contre l’Ecosse (50-40) ce samedi après-midi. Alors qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers ont désormais rendez-vous avec l’Angleterre pour espérer remporter le Tournoi des Six Nations, un joueur est revenu sur la débâcle du jour.
Le soleil était au rendez-vous à Édimbourg, mais cela n’a pas empêché le XV de France de prendre l’eau contre l’Écosse sur la pelouse de Murrayfield (50-40). Un score qui ne reflète pas la large domination du XV du chardon sur les Bleus, qui laissent filer le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations. Un sacre reste néanmoins possible pour la bande à Fabien Galthié, toujours en tête du classement.
Cette annonce qui explique
Interrogé par TF1 après la rencontre, Charles Ollivon s’est montré lucide sur la prestation tricolore. « Ce soir on est passé à côté, beaucoup d'indiscipline, manque d'engagement. C'est derrière nous, il faut switcher. Il faut repartir sur de bonnes bases pour aller chercher le tournoi la semaine prochaine. C'était l'objectif de marquer quatre essais, on a réussi à le faire pour avoir encore notre destin entre nos mains », a confié l’international français.
« On a les armes pour redresser la barre et aller chercher la victoire dans le tournoi »
Fabien Galthié est également fixé sur le prochain rendez-vous du XV de France, samedi prochain contre l’Angleterre. « On avait préparé le match en sachant que ce serait un rendez-vous difficile, a confié le sélectionneur des Bleus au micro de TF1. On a été en grande difficulté les deux tiers du match. Ce que j'ai aimé chez les joueurs, c'est les entrées. On avait deux objectifs à partir du moment où on avait perdu le match: aller chercher le bonus offensif et peut-être chercher le bonus défensif, on a couru les 25 dernières minutes mais on a laissé des temps forts, des occasions. On perd de 10 points, il fallait de toute façon réduire l'écart au goal average et maintenir la première place. Il faut avaler la déception et la digérer. C'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé des choses sur un week-end qu'elles vont se reproduire le week-end d'après. Je suis désolé pour nos supporters qui espéraient le triomphe ici. On est déçu. On a les armes pour redresser la barre et aller chercher la victoire dans le tournoi samedi soir ».