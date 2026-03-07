Problème «d’indiscipline» au XV de France : Cette annonce qui explique la claque en Écosse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le XV de France a dit adieu au Grand Chelem après sa défaite contre l’Ecosse (50-40) ce samedi après-midi. Alors qu’Antoine Dupont et ses coéquipiers ont désormais rendez-vous avec l’Angleterre pour espérer remporter le Tournoi des Six Nations, un joueur est revenu sur la débâcle du jour.

Le soleil était au rendez-vous à Édimbourg, mais cela n’a pas empêché le XV de France de prendre l’eau contre l’Écosse sur la pelouse de Murrayfield (50-40). Un score qui ne reflète pas la large domination du XV du chardon sur les Bleus, qui laissent filer le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations. Un sacre reste néanmoins possible pour la bande à Fabien Galthié, toujours en tête du classement.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 Bravo à l’Écosse qui nous a donné une belle leçon (50-40) avec un jeu séduisant 👏

Je ne m’y attendais pas, on s’est fait ouvrir de partout, on a pris la foudre, un jour sans pour nos Bleus.

Suspens total pour désigner le vainqueur du Tournoi...#XVdeFrance #SCOvFRA #ECOFRA pic.twitter.com/pgj9Y9zTHW — catourneovale (@catourneovale) March 7, 2026

Cette annonce qui explique Interrogé par TF1 après la rencontre, Charles Ollivon s’est montré lucide sur la prestation tricolore. « Ce soir on est passé à côté, beaucoup d'indiscipline, manque d'engagement. C'est derrière nous, il faut switcher. Il faut repartir sur de bonnes bases pour aller chercher le tournoi la semaine prochaine. C'était l'objectif de marquer quatre essais, on a réussi à le faire pour avoir encore notre destin entre nos mains », a confié l’international français.