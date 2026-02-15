Kylian Mbappé : «J'ai entendu cette question 5 milliards de fois...», son père dit stop

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clairefontaine, AS Monaco, équipe de France, PSG et Real Madrid. Une trajectoire qui a de quoi faire rêver de nombreux amoureux de football et des parents prêts à miser sur la réussite de leurs enfants en lançant « leur projet Mbappé » à leur tour. Invité à s'exprimer sur France Télévisions sur le sujet, son père Wilfrid a lâché ses vérités.

« Tu seras pro, mon fils ». Ce dimanche 15 février, le documentaire de Laure Granjon et de Mélissa Theuriau sera diffusé sur Canal+. Une plongée dans le mythe du football comme ascenseur social. Ce qui a poussé la journaliste qui produit ce documentaire à accompagner sa réalisation. « Je comprends que des parents aient envie que leur petit garçon réussisse dans le foot. Quand vous voyez Mbappé, Dembélé ou Lamine Yamal, ce sont des réussites qui ont permis à toute une famille de changer de vie. Évidemment que ça fait rêver ». Depuis ses débuts fulgurants à l'AS Monaco et en équipe de France, Kylian Mbappé a indépendamment de sa volonté fait naître chez certaines personnes une détermination à mener à bien leur propre : « projet Mbappé ».

✨ Dans la suite de #CàVous, dès 20h également :

Wilfrid Mbappé et Mélissa Theuriau pour le documentaire « Tu seras pro mon fils » diffusé dimanche 15 février sur Canal + pic.twitter.com/0Hm2QlsqWj — C à vous (@cavousf5) February 13, 2026

«C’est un père qui accompagne son fils sur une activité» Wilfrid Mbappé, père de l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, a participé au documentaire Tu seras pro, mon fils. Dans le cadre de sa promotion, après une interview accordée à Mouloud Achour pour Clique, le patriarche de la famille Mbappé s'est confié à C à vous et a dû répondre à une question déjà entendue un nombre incalculable de fois par le passé. « C’est quoi le projet Mbappé ? Je crois que j’ai entendu cette question 5 milliards de fois. Le projet Mbappé, c’est quelque chose de simple, c’est un père qui accompagne son fils sur une activité et après sur quelque chose de professionnel. Mais à la base c’est un loisir le projet Mbappé, c’est juste un accompagnement ».