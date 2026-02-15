Kylian Mbappé : «J'ai entendu cette question 5 milliards de fois...», son père dit stop

Clairefontaine, AS Monaco, équipe de France, PSG et Real Madrid. Une trajectoire qui a de quoi faire rêver de nombreux amoureux de football et des parents prêts à miser sur la réussite de leurs enfants en lançant « leur projet Mbappé » à leur tour. Invité à s'exprimer sur France Télévisions sur le sujet, son père Wilfrid a lâché ses vérités.
« Tu seras pro, mon fils ». Ce dimanche 15 février, le documentaire de Laure Granjon et de Mélissa Theuriau sera diffusé sur Canal+. Une plongée dans le mythe du football comme ascenseur social. Ce qui a poussé la journaliste qui produit ce documentaire à accompagner sa réalisation. « Je comprends que des parents aient envie que leur petit garçon réussisse dans le foot. Quand vous voyez Mbappé, Dembélé ou Lamine Yamal, ce sont des réussites qui ont permis à toute une famille de changer de vie. Évidemment que ça fait rêver ». Depuis ses débuts fulgurants à l'AS Monaco et en équipe de France, Kylian Mbappé a indépendamment de sa volonté fait naître chez certaines personnes une détermination à mener à bien leur propre : « projet Mbappé ».
«C’est un père qui accompagne son fils sur une activité»
Wilfrid Mbappé, père de l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, a participé au documentaire Tu seras pro, mon fils. Dans le cadre de sa promotion, après une interview accordée à Mouloud Achour pour Clique, le patriarche de la famille Mbappé s'est confié à C à vous et a dû répondre à une question déjà entendue un nombre incalculable de fois par le passé. « C’est quoi le projet Mbappé ? Je crois que j’ai entendu cette question 5 milliards de fois. Le projet Mbappé, c’est quelque chose de simple, c’est un père qui accompagne son fils sur une activité et après sur quelque chose de professionnel. Mais à la base c’est un loisir le projet Mbappé, c’est juste un accompagnement ».
«C’est ça que j’ai envie de dire aux parents, on est tous dans des projets et vous l’appelez comme vous voulez»
Il n'y a pas de recette et formule magique pour parvenir à « l'excellence » si une telle chose existe. Wilfrid Mbappé a simplement affirmé qu'il n'a rien fait d'autre que d'accompagner Kylian Mbappé au fil de sa formation. « C’est juste de l’accompagnement, c’est ça le projet Mbappé. C’est ça que j’ai envie de dire aux parents, on est tous dans des projets et vous l’appelez comme vous voulez. Ça m’énerve cette question ? Non pas du tout. On est un exemple, ça ne peut pas m’énerver, c’est qu’on a bien travaillé ».