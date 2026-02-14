Ce n’était «pas facile» avec Mbappé, Neymar et Messi : Il balance après son expérience au PSG

Amadou Diawara

Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont formé l'attaque du PSG pendant deux saisons. En effet, les trois as du ballon rond ont défendu les couleurs rouge et bleu ensemble entre les étés 2021 et 2023. Ayant eu affaire à Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au PSG, cet entraineur a avoué qu'il était en difficulté durant leur cohabitation.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé deux coups magistraux sur le marché des transferts. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a recruté à la fois Neymar et Kylian Mbappé. D'une part, le PSG a levé la clause libératoire à 222M€ de l'ancienne star du FC Barcelone. D'autre part, l'écurie rouge et bleu a conclu un prêt avec une option d'achat avec l'AS Monaco, et ce, pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Le PSG ayant ensuite levé la clause à 180M€ du Français.

«Nous parlons ici de joueurs qui sont parfois plus importants que le club» En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord financier avec Joan Laporta pour rempiler. Contrainte de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière de footballeur professionnel, la Pulga s'est envolée vers Paris pour signer librement et gratuitement au PSG. En France, Leo Messi a retrouvé Neymar. Ensemble, ils ont formé un trio offensif infernal avec Kylian Mbappé, après avoir été associés à Luis Suarez au Barça. Toutefois, comme l'a avoué Mauricio Pochettino, il n'a pas été simple d'entrainer à la fois Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au PSG.